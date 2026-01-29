前新聞女神去年嫁日本老公　回顧東京鐵塔下完婚臉上勁幸福洋溢

前新聞主播陳嘉倩一向都是男士心目中女神，但去年已經宣布封盤成人妻，與日籍老公TOMO正式「拉埋天窗」。當時陳嘉倩分享了一輯婚紗照，身披白色婚紗的女神流露著幸福神情，令人非常羨慕。今日（28日）陳嘉倩在社交平台分享了一篇「2025回顧」的帖文，當中包括了去年舉辦的婚禮照片，雖然照片來得有點遲，但相信大家見到女神幸福洋溢的樣子，什麼氣都消了。

陳嘉倩笑指自己是個有嚴重拖延症的人

陳嘉倩笑指自己是個有嚴重拖延症的人，一直拖到今年才回顧去年的婚禮，更指自己一直未寫回顧是想把位置留來回顧她跟老公的「Big Day」。陳嘉倩又指自己跟老公都不是喜歡鋪張的人：「從來不是很喜歡大事鋪張搞儀式的人，特別是私事，所以選擇婚前都沒有怎麼張揚，只邀請最close的親友到場見證。儀式後也沒有即時在social media 分享，可能親友們見到我未share都未敢tag我。」她輕鬆叫大家可以把當日婚禮的照片標籤她。

陳嘉倩東京鐵塔下完婚

陳嘉倩當日的婚禮選擇在日本舉行，從照片中可以見到背後能見到東京鐵塔，美景一眼入魂，她續指：「作為一個P人，搞婚禮都唔想太複雜，所以沒有太繁複的禮節，也感謝婚宴場地的配合。選擇婚禮場地時有想過輕井澤、沖繩，但我們最後還是選擇東京，由於我們的相識相知都是在這個城市。揀theplaceoftokyo原因係因為佢嘅Chapel可以仰望東京鐵塔全景，希望在東京鐵塔的見證下完成儀式，並得到守護和祝福。」除了地點，連選擇在5月亦是有特別原因：「揀5月係因為呢個月係我哋的生日月份，也是春暖花開的季節。日本的冬天特別冷，過了一個漫長的嚴冬，大家都會期待春天的來臨。希望我們經過漫長的遠距離後，迎來的都是暖心美好的事情。」

陳嘉倩不忘感謝老公Tomo

陳嘉倩講解完選擇的地方及月份的原因後，不忘感謝老公Tomo：「由於香港東京兩邊飛，好多時候都要遙距處理婚禮細節。多謝Tomo先生的溫柔，在我不在東京的時候抽很多時間幫忙協調，我的性格很多時比較急，他的鬆弛感正好給我互補了。」最後她亦指出兩個不同的成長背景、語言及文化的人相戀是很有挑戰的，但他們亦非常享受。

