吳若希驚爆婚姻危機老公隨時出軌　霸氣撐搵真愛：未驚過！

現年33歲的吳若希（Jinny）自2017年嫁給澳門闊少何兆鴻（Alex）後，火速三年抱兩，湊成一個「好」字，婚姻生活一直備受關注。不過，近日有多位玄學家批算，指吳若希今年將面臨婚姻危機，更斷言命格中必有「小三入屋」，預言家庭生活將掀起波瀾，引發網民熱議。

吳若希（Jinny）跟澳門才俊何兆鴻（Alex）結婚後先後育有一女一子。（IG：@jinnyng）

吳若希大曬一家四口合照。（ig@jinnyng）

吳若希自認「老公福星」霸氣回應出軌傳聞

面對排山倒海的「婚變」預言，向來性格直爽的吳若希絲毫未受影響，更霸氣回應：「未驚過！」她笑言若網民目擊其老公出軌，記得第一時間拍照存證，笑言要用作「呈堂證供」，甚至大方表示支持老公追求「真愛」，她直言自己是老公的「福星」：「如果佢要搵真愛而放棄我，搞到人生高峰直跌入谷底，咁佢自己揀啦！」至於老公的異性緣，她幽默地指老公屬「濕重」體質，認為男人有時「痕起上嚟」確實難以自控，所以抱持開放態度。

吳若希經常在網上大曬一家四口家庭照。（Instagram：@jinnyng）

（IG@jinnyng）

獲婆家厚愛老公百般遷就

雖然吳若希被外界冠以「惡妻」名號，但事實上她在何家地位穩如泰山。她曾公開大讚奶奶是「世界上最好的奶奶」，婆媳關係極佳，完全沒有豪門常見的婆媳糾紛。至於老公對她更是百般遷就，曾自認是「凹」的一方來配合老婆的性格，直言「尊重老婆就是尊重屋企」，可見婆家與老公都對她疼愛有加。

吳若希（Jinny）同老公何兆鴻（Alex）在2017年結婚，育有一仔一女，一家四口幸福美滿。（IG@jinnyngfamily）

吳若希夫婦。(陳順禎 攝)

北上置業望40歲退休

除了婚姻話題，吳若希近期在事業與理財上亦大有動作。她早前高調宣布已在珠海購入新物業，準備成為「裝修博主」。此外，剛完成佛山演唱會的她，曾感性表示希望在40歲時退休，目前正積極吸金，早前更在《尋歡作樂的姐姐》、《他們澳洲駕期》等綜藝節目中展現真性情，工作排得密密麻麻。

吳若希在珠海置業！（小紅書影片截圖）

吳若希。(公關提供)