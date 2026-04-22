衛詩雅奪金像獎最佳女配完成「大滿貫」　曾比特陳家樂合唱爆高潮

第44屆香港電影金像獎頒獎禮剛圓滿落幕，繼上年憑《破·地獄》封后，衛詩雅（Michelle）今年再憑《再見UFO》奪得「最佳女配角」，連續兩年踏上金像獎頒獎台。



衛詩雅今年奪得「最佳女配角」。（公關提供）

衛詩雅完成「大滿貫」

Michelle近年演技成熟，頻頻成為頒奬禮常客，之前已經集齊香港電影導演會、亞太影展，華鼎獎等大獎，成為少數完成「大滿貫」的香港女演員。今次再下一城，難怪她笑說下年要挑戰歌曲獎項。

Michelle完成「大滿貫」。（公關提供）

慶功派對場面震撼

當晚頒獎禮圓滿結束後，英皇集團主席楊受成博士即為Michelle舉行after party慶祝。派對現場星光熠熠，英皇旗下歌手藝人幾乎總動員出動，包括霍汶希（Mani）、陳家樂(Carlos)，曾比特 (Mike)、何佩瑜（Jeana）、楊天宇（Angus）、女團VIVA、海兒（Hedy）、李靖筠（Gladys）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）、郭思（Suey）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）、朱天亦到場，場面墟冚。

慶功宴場面震撼。（公關提供）

曾比特陳家樂合唱《活着VIVA》

Michelle一踏入會場，全場即時尖叫歡呼。而全晚最高潮的一刻，莫過於曾比特（Mike）跟陳家樂孖住上台，合唱謝霆鋒的《活着VIVA》，全場即時陷入瘋狂，個個跟住又跳又唱，將派對氣氛推向最高峰。

曾比特陳家樂合唱《活着VIVA》。（IG@mikeeeee___）

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衛詩雅感謝公司支持

Michelle事後仍難掩興奮，又特別感謝楊博士及公司上下的支持：「老闆特登搞party，成班兄弟姊妹仲全部嚟齊，開心又感動。」。問到Michelle得獎後接受記者訪問時表示想挑戰歌曲獎項，Michelle表示只是開玩笑：「唱主題曲當然係講笑啦，簡直覺得自己口出狂言，唔想因為自己嘅歌聲而影響到電影嘅票房，之後都係想繼續以演戲為重心，繼續等待唔同嘅角色，舞台劇亦都係其中一樣嚟緊想嘗試嘅項目！」