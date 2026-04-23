中年好聲音4｜蔡宓婕吳亦偉強強聯手　鄭家聲許美琪扮華Dee吳倩蓮

《中年好聲音4》將於2026年4月26日（周日）晚8點翡翠台播映《快慢二重奏》雙人隊際賽，20強選手根據上回成績，分別揀選一首慢歌、一首快歌進行合唱，今個回合分成兩集，第一集是慢歌對唱，十隊根據上回合兩位成員的總分數排名，高分五隊對戰低分五隊。第二集合唱快歌，根據慢歌分數重新排名，進行五輪快歌對決。



每輪對決，評審們都會在勝出一隊揀選一位選手奪得晉級襟章，每位選手只可獲得一次，換言之，若該隊於快、慢歌都獲勝，就可以一齊晉級。十輪比賽結束後，評審們會在沒有襟章的選手中淘汰兩人。

本集焦點圖片（官方提供圖片）

中年好聲音4｜蔡宓婕唔想同吳亦偉合唱

今集焦點選手必定是於上回合勇奪MVP的蔡宓婕，與同樣攞過MVP的吳亦偉強強聯手，合唱《執迷不悔》的粵語和普通話版本。比賽前兩人接受訪問，宓婕笑言曾與亦偉於團戰合作，與對方夾Key很難夾，心裏不禁高呼：「今次又係咁，點解會咁嘅？」亦偉表示大家定Key位定了很多次，練歌過程終於明白宓婕為何被稱為「老虎乸」！他笑言宓婕老公曾看他們練習，當時宓婕問老公覺得她唱得如何，宓婕老公即時皺眉，宓婕嬲爆說：「你給我什麼臉？不然你給我出去！」不過宓婕否認是「老虎乸」，強調自己有溫柔一面。

最初宓婕不想與亦偉合唱。（官方提供圖片）

亦偉模仿宓婕的語氣和動作，重演女方鬧老公的畫面。（官方提供圖片）

兩位唱將於台上施展渾身解數演繹《執迷不悔》，肥媽僅以「鮑魚雞煲」四字形容兩人演出，谷婭溦則讚宓婕的中低音色很厚，而周國豐指《執迷不悔》最難表達就是「態度」，到底宓婕與亦偉的「態度」能否打動出名「冷血」的周國豐呢？

兩位MVP強強聯手。（官方提供圖片）

中年好聲音4｜鄭家聲許美琪扮華Dee吳倩蓮

另一對焦點選手是鄭家聲和許美琪，兩人除了默契十足外，打扮亦很有心思。他們合唱《天若有情（粵）／追夢人（國）》，為了更加了解歌詞意思，許美琪表示練歌前必定要看電影《天若有情》。家聲穿上牛仔褸、牛仔褲扮「華Dee」，美琪亦模仿吳倩蓮於戲中的白色連身長裙造型，誓要勾起觀眾對電影的回憶。

美琪與家聲私下非常老友。（官方提供圖片）

美琪與家聲專門穿上電影《天若有情》的男女主角打扮。（官方提供圖片）

兩人以歌劇形式演唱，更特別「保持距離」互動，希望帶出電影主角是兩個世界的人的感覺。周國豐讚兩人很有默契，除了聲音同步外，肢體語言亦一樣同步。想知美琪與家聲的「神同步」能否取得高分數？宓婕與亦偉「強強聯手」是否一定贏硬？就要收看周日（4月26日）晚播出的《中年好聲音4》。

周國豐大讚兩人很有默契。（官方提供圖片）