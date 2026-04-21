師傅點算丨戴祖儀求助玄學家催運攞獎　師傅批性格易鬧人需改惡習

4月20日《師傅點算》首播，三大中西玄學家︰超強靈力通靈師In Lee、塔羅牌算盡人生的占卜師羅泳嫻（裸泳）、通曉風水命理開運除厄三駕道長趙嘉寶齊集。兩位主持火火、施焯日（Arthur）頭炮請來「宅男女神」戴祖儀（Joey）擔任嘉賓。本集三位大師一同為Joey開盤算運，為她尋找奪獎的緣機。



《師傅點算》首播請齊三位師傅︰通靈師In Lee、塔羅占卜師羅泳嫻及三駕道長趙嘉寶坐鎮。（官方提供圖片）

戴祖儀恨攞獎出盡法寶

向來心直口快的Joey一來就向師傅們求助，她自爆說︰「其實我好恨攞獎，係唔知點解係咪冇運。無論歌曲獎、演技同藝員獎項我都好想攞。」Joey自言為贏獎已出盡法寶，既不斷磨練演技、又積極進行拉票，就是緣差一線。

首集嘉賓戴祖儀Joey。（官方提供圖片）

師傅讚戴祖儀會獲貴人相助贏獎有望

三位師傅各自為Joey開盤算運，為她尋找奪獎的緣機。In Lee師傅讚Joey氣場正面會獲貴人相助贏獎有望，她說︰「人開心所有嘢自然會順利，吸引力法則，所有好嘢自然會埋嚟，相對會遇貴人嚟扶你一把，咁咪good囉。」嘉寶師傅從命盤中看到Joey水旺所以聰明，且性格堅毅行動力強，但脾性亦如洪水般情緒容易失控經常鬧人，要獲認同攞獎，就要先改善惡習。Joey透露已大大收歛脾氣，她補充說︰「發覺咁樣會失去好多我在意嘅人，所以已經戒咗唔鬧人。」

師傅表示要獲認同攞獎，就要先改善惡習。（官方提供圖片）

裸泳揭前世未拍過拖宜揀白手男

裸泳師傅再為Joey計算姻緣，竟發覺她前世經歷戰亂，年紀很小便過身，師傅續說︰「因為係細路仔時過身未拍過拖，缺少累世戀愛經驗。而今世你擁有一個有趣嘅靈魂，所以桃花好多，啲男仔會覺得你得意而鍾意你，但就缺少一份真心。」接住補充從牌面顯示的「成熟騎士」，提議Joey適宜找一名白手興家男士，而不是富二代。真命天子的性格會較內斂，建議由朋友開始慢慢發展，情緣會來得長久。節目中Joey提到過往的另一半，都是有外表及行事能力，所以亦會令其他女孩子垂涎，她自爆一段遭前度「派帽」的經歷︰「有次同媽咪、細佬一齊行緊街嘅時候，見到當時男友拖住一位女仔行入商場……」最後分手收場。

裸泳師傅以塔羅牌計算Joey前世今生。（官方提供圖片）

此外，《師傅點算》推行會員計劃，成為「有緣人」可以尊享各項福利。每星期將會以WhatsApp形式，收到由三位師傅推算的「一周開運小錦囊」、 每集都會抽出三位有緣人，由師傅親自用語音方式，解答你一個風水玄學問題、幫你睇下面相、又或者開命盤、甚至解答有關靈異同前世今生等疑問、有緣人更有機會參與節目拍攝，獲師傅面對面為你指點迷津。