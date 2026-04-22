試真D丨曾展望食全蟲宴嚇到毀容　深圳名畫食店得開播以來首個5分

一共十五集的無綫綜藝節目《試真 D》逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映。4月22日晚一集，未出發已揚言有「蟲蟲恐懼症」的曾展望GM，終於要面對現實，在廣州挑戰「全蟲蟲宴」、朱仔將會二度挑戰「臭脾老闆娘」，另三人還會齊齊體驗價錢抵到爆、有中醫即場把脈的「養生火鍋」，更會首度出現滿分的「小眾點評」食店！



GM只係聽到個蟲字，反應已經誇張過人。（官方提供圖片）

試真D丨廣州「全蟲蟲宴」畫面極震撼

三間食店之中，絕對以「全蟲蟲宴」體驗最特別，而GM單是聽到「金龜子」、「桂花蟬」及「黑螞蟻」等蟲名，已嚇到面容扭曲；而當身處「蟲蟲宴」現場、被各式各樣的蟲蟲「『蟲蟲』包圍」後，GM即刻綻放「嚇破膽表情包」，驚到五官變形兼不時露出作嘔樣之餘，更嚇到爛gag湧現，其中一句「凍檸茶有得少甜，呢度有冇得少蟲架？」更笑到美儀姐卡卡聲。在眾多蟲蟲之中，令GM嚇到毁容的分別有「肥嘟嘟南瓜蟲」及「極恐怖水曱甴」，當面對完整的水曱甴原隻上時，GM嚇到連續大叫八聲「嘩」之餘，更忍不住將碟蟲有咁遠搬咁遠：「唔好圍住我，我唔係好得」、「嘩！認真，我好唔鍾意掂呢類嘢，嘩！」然後仲一味齋Talking拖延時間，結果遭江美儀喝斥：「你講咁多！郁手啦！」、「冷靜啲，後生仔」、「點呀你」，爆笑度超標！

至於朱仔，其實勇敢度只係高過GM少少、除了不時要抖大氣才敢放蟲入口、當他吃完店家激推的南瓜蟲後，竟忍不住爆笑：「如果呢個係最好味……我想走。」雖然兩位男丁全程表現慘到形容唔到，但其中有一味蟲，竟然食到GM「細眼變大眼」之餘，三位主持更同時讚不絕口，仲話可以Encore，到底咩蟲咁好味？

GM嚇到變BB，江美儀則勁淡定。（官方提供圖片）

透緊大氣嘅朱仔。（官方提供圖片）

GM啲極級反應，笑到美儀姐肚痛。（官方提供圖片）

試真D丨朱仔二度挑戰聞名「臭脾老闆娘」

另一間食到三位「嘩嘩聲」的，是雖然只是88蚊人仔人均的一人火鍋店，但唔單止靚裝兼有中醫專場幫你把脈同度身訂造養生湯底、仲有極多新鮮食材，食到三位主持舔舔脷，仲激罕地齊齊畀五分，絕對值得留意！

朱仔二度挑戰臭脾老闆娘，食咗唔少「花生」。（官方提供圖片）

朱仔二度挑戰臭脾老闆娘，食咗唔少「花生」。（官方提供圖片）

還有一個亮點，是駐場中醫師相當玩得，因為美儀姐把脈時搞笑指想生小朋友，中醫即幽默回應她「需要滋潤」兼「建議談戀愛」，三位主持隨即異口同聲大叫「中醫配對計劃」，認真笑爆嘴。至於二度挑戰「臭脾老闆娘」的朱仔，這次更有緣直擊現場食客被訓話，不過經美儀姐再三追問，卻發現老闆夫婦惡人背後、其實勁有專業操守，到底又點解呢？

美儀姐把把吓脈都玩到配對咁，贏晒啦。（官方提供圖片）

美儀姐把把吓脈都玩到配對咁，贏晒啦。（官方提供圖片）

試真D丨首度出現滿分食店

至於21日晚一集，美儀姐則與朱仔及GM玩轉深圳，除一次過食勻「地獄」VS「天堂」級數餐廳，還比拚了無人機VS外賣員送外賣優點缺點，當中以獲超過3,000個好評、只得13個負評的4.9分高級「名畫美食店」最有Gimmick，除碟碟餸都砌到鬼咁靚，有「魚生美女」又有「海膽梅花」，另外店家招牌菜「蟹高湯海苔蒸蛋」、「蟹腿蒸肉餅」、「黑椒牛舌」及「雪蟹蒸籠」望落亦相當新鮮美味，三位主持自然食到咿嘩鬼叫：「啲海水味仲喺度啊！」三人還額外針對坊間「負評」逐一平反，美儀姐更大讚食店服務質素高、環境氣氛好及美食多選擇，絕對物超所值，更笑言是次探店經驗極勵志：「個天知你捱咗咁多餐，點都畀啲好嘢你食吓，真係感動嘅。呢餐4.9分絕對係實至名歸嘅。」

食材好新鮮。（官方提供圖片）

江美儀好味到雙眼發晒光。（官方提供圖片）

想知點解咁高分，梗係要留意節目啦。（官方提供圖片）

至於叫價59.9蚊人仔的90分鐘任食一人火鍋，三人主力針對坊間盛傳的「牛肉過紅」、「牛柏葉冇色」、「水果不甜」，及「魷魚有臭味」等逐一測試，凡事認真的美儀姐更乜都拎近個鼻度聞，極度專業。經過一輪「望聞問切」，三人指餐廳設備齊全勁貼心，三人指魷魚雖冇臭味但有酸味；牛肉確實很紅之餘、食落口還「鬆、散、腍、霉」；而眼利的美儀姐還額外發現了「更年期水果」，十分爆笑。雖然「伏味」處處，但三人認為火鍋店配套齊全、沙巴魚亦魚有魚味、花茶亦相當不俗，故仍有可取之處，並感嘆：「五十幾蚊，原諒佢啦！」