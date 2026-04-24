李彩華虎紋狂野造型玩轉泰國北碧府　無視容貌負評揭網絡醜照真相

藝人李彩華（Rain）近日趁工作空檔飛往泰國北碧府展開舒壓之旅，到訪當地著名的北碧府野生動物園進行視覺大解放。近年的她，不時因妝容或造型引發網民熱議，面對網上流傳的樣貌不自然照片，Rain表現豁達，直言未來會嚴格審核圖片。



李彩華餵長頸鹿。（IG@rainli1111）

李彩華身穿虎紋展現火辣姿態

近年主力北上搵銀且工作接到手軟的藝人李彩華（Rain），日前趁空檔飛往泰國開展舒壓之旅，更專程到訪當地著名的北碧府野生動物園進行視覺大解放。Rain在社交網分享的圖集中，可見她以一身狂野造型示人，頭戴帥氣牛仔帽並紮起俏皮孖辮，上身僅穿著一件火辣虎紋Bra Top，大方展示白滑香肩與深邃事業線，下身則配襯軍綠色短褲及長靴，整體打扮與大自然環境融為一體。

李彩華溫柔地將雙手依偎在小獅子身上（IG@rainli1111）

熱愛動物的她表現大膽，不但與小獅子貼地並排趴在地上合照，更溫柔地將雙手依偎在小獅子身上，臉上流露出難掩的興奮神情。隨後她又換場坐上斑馬紋塗裝的吉普車，在長頸鹿與斑馬的包圍下大晒修長美腿，即使面對長頸鹿爭相搶食的混亂場面，她依然表現自若而非花容失色，更豪言下一個人生目標是要去親睹震撼的動物大遷徙。

李彩華專程到訪當地著名的北碧府野生動物園進行視覺大解放（IG@rainli1111）

李彩華心態強大無視容貌負評

除了旅途中的美照，李彩華亦有大方回應了近年外界對她「外貌崩壞」的負面討論。面對樣貌被指不自然的爭議，Rain展現出視后級的豁達胸襟，直言自己現時的心理壇數已經提升至極高層次，完全不會被惡評擊倒。她自爆曾私下反思過照片出事的原因，最終斷定一切都是因為現場的「死亡燈光」作祟，而非其妝容或臉部出現問題。

李彩華近年不時因妝容或造型引發網民熱議，她揭「崩壞」真相全因燈光。（網上圖片）

她憶述當時在拍攝現場已經察覺到頂燈的照射角度非常尷尬，會令臉部輪廓顯得怪異，但當時心存僥倖，以為該發布帳號的瀏覽量不高，網民未必會留意到細節，結果該張崩壞照卻在網上發揚光大，引發連場誤會，讓她啼笑皆非。

李彩華憶述當時在拍攝現場已經察覺到頂燈的照射角度非常尷尬。（陳順禎 攝）

李彩華拒絕坐以待斃嚴格審核照片

經此一役後，李彩華坦言已經吸取教訓，以後絕對不會再「坐以待斃」，必須學會更好地保護自己的公眾形象。她強調未來對於發布照片的審核會更加嚴格，若發現拍攝環境的燈光效果欠佳，會主動要求攝影師先行修圖，或者讓她親自進行美化處理，絕不容許任何有瑕疵的作品流出。