何穗嫁陳偉霆後激罕現身　自爆產後經歷二次手術從未有年齡焦慮

撰文：種嚶嚶
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現年36歲的內地超模何穗，與40歲香港藝人陳偉霆，於去年無預警對外公開產子喜訊，消息一出便引全網激烈討論。其實在這次官宣之前，兩人就早已多次被媒體拍到同框而被爆戀情，網民更因為二人頻繁一同現身健身房，稱他們為「健身房情侶」。

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

何穗產後罕現身狀態完美

近日久未公開亮相的何穗，現身上海一場公開活動。當日她穿上一身焦糖胸前穿窿長裙，極為性感，整體氣質溫柔清冷高級。儘管已經歷經生育，但是她的整體狀態依舊相當驚人。網民紛紛留言大讚，「結了婚更美了」、「仙飄飄」、「狀態好能打」直呼她婚後魅力更勝從前。活動現場裏，何穗全程面帶淺笑，對所有人都親切主動問候互動，完全沒有半分明星距離感與架子。

何穗產後罕現身狀態完美。（小紅書＠C-Oli）

何穗採訪自爆產後經歷二次手術

在今年初，何穗在某雜誌專訪中透露自己曾經歷過二次手術。她回憶稱，月子結束複查時，因子宮淤血問題，她不得不接受二次手術。她坦言這次經歷疊加育兒壓力與激素波動，讓她第一次真切感受到「前所未有的脆弱」。但是何穗並未長期休整，僅僅休息三個月後，她便迅速調整狀態，馬不停蹄地投入到復工中。

何穗採訪自爆產後經歷二次手術。（小紅書＠魔都生活ART）

何穗坦言從未有「年齡焦慮」

何穗亦在專訪裏分享了自身的心態，坦言自己從未有過年齡焦慮。她認為對於模特這個職業而言，生命力才是最重要。她認為這份生命力，不僅在職業素養與清醒的自我認知，更在於身為公眾人物，能否為大眾與社會傳遞正向價值以及帶來正向的影響。

何穗坦言從未有「年齡焦慮」（小紅書＠陌彡^MO）
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