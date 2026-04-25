43歲阮經天公開台北豪宅　空間感極大擁不少珍藏低調奢華

曾經的偶像劇男神阮經天，不知不覺今年已經踏入43歲了。日前他在節目《我們回家吧3》中，罕有地大方公開了自己的私人住所。有別於外界對大明星豪宅的浮誇想像，小天的家充滿了隨性、高級又極致溫柔的氛圍，不僅充滿了對家人的思念，更是一個超療癒的「貓奴天堂」。



金馬影帝阮經天（小天）已經43歲了。（阮經天微博圖片）

眷村老宅大改造 充滿溫度的傳承居所

阮經天的家位於台北市敦化北路，是祖輩留下來的眷村老宅。在爺爺奶奶離世後，他將這裏重新裝修，並特意在庭院保留了眷村時期的舊搖椅等家族印記。這間屋子原本是他計劃送給媽媽作為禮物的居所，後來改為自己入住。

阮經天的家位於台北市敦化北路，是祖輩留下來的眷村老宅。（《我們回家吧3》截圖）

阮經天的居家空間沒有過度奢華的堆砌，而是充滿了溫柔且鬆弛的氛圍，全屋採用低飽和度色調與原木元素，配合開放式佈局與大面積落地窗，讓自然光線充盈整個空間。而且房間內摒棄了傳統的電視牆與主燈設計，搭配滿架的書籍與柔和的軟裝、綠植點綴，營造出遠離喧囂、簡約低調又富有質感的靜謐空間。

阮經天原本打算重新裝修後，將這裏送給媽咪。（《我們回家吧3》截圖）

有小花園。（《我們回家吧3》截圖）

雖然經過翻新，但庭院裏刻意保留了眷村時期的舊搖椅，讓這棟房子依然與過去的歲月緊緊相連。

軟今天還留著眷村時期的舊搖椅。（《我們回家吧3》截圖）

承載歲月的家族博物館 三隻超萌貓咪相伴

屋內最引人注目的，是散落各處、承載著深厚家族記憶的珍貴物件，阮經天將這裏打造成了一個充滿溫度的紀念館。

阮經天爺爺當年在黃埔軍校的畢業照。（《我們回家吧3》截圖）

阮經天爺爺當年在黃埔軍校的勳章。（《我們回家吧3》截圖）

牆面上懸掛著祖父當年黃埔軍校的畢業照與勳章、父母的舊照；櫃架上則陳列著父母當年經營泡沫紅茶店時期的老照片以及阮經天外公遺留下來的薩克斯；除了家族物件，家中也擺放了阮經天的童年照片、昔日奪得賽車冠軍時的引擎模型，以及影迷們用心手寫的卡片。

阮經天小時候與弟弟的合照。（《我們回家吧3》截圖）

阮經天小時候與父母的合照。（《我們回家吧3》截圖）

阮經天當年賽車奪冠時期的引擎。（《我們回家吧3》截圖）

除了充滿故事的物件，這個家最靈動的存在莫過於三隻可愛的貓咪！其中一隻重達10公斤的巨型橘貓「老三」性格極佳，阮經天更是介紹牠經常擔任著「迎客」的重責大任。這裏不追求物質的奢華，只留存舒適自在的煙火氣息，完美承載了阮經天獨處的時光與溫柔本心，盡顯他隨性又治癒的生活態度。

還有陳桂林。（《我們回家吧3》截圖）

阮經天家裏還有三隻可愛的貓咪。（《我們回家吧3》截圖）

這是老二。（《我們回家吧3》截圖）