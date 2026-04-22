「暖男」卞慶華形象大翻轉　下藥欲性侵女星　遭正宮酒店抓姦掌摑

向來以「暖男」形象深植人心的藝人卞慶華，近日驚喜客串《豆腐媽媽》，沒想到形象大翻轉，竟變身感情詐騙渣男！



劇中他不僅欺騙女友曉慧（程雅晨 飾）的感情，更色膽包天想誘騙彩華（方琦 飾）進賓館開房。這場黑化處女秀火藥味十足，更讓卞慶華獻出了人生第一次的「真巴掌」。

卞慶華（Instagram@andybian0619）

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卞慶華台灣本土劇使壞 餵藥方琦奪貞操

首次挑戰反派渣男，卞慶華坦言起初壓力極大，深怕被熱情觀眾罵翻。他透露剛開拍時因為要求好心切，表現顯得縮手縮腳。這時，演員黃尚禾看出他的緊繃，特別上前點醒他：「你第一場演得太保守了，要放膽去玩！」更幽默開導：「要渣就要渣到底，黑紅也是紅！」這番話讓卞慶華瞬間開竅，決定打破既定印象，徹底釋放表演魂。

提到印象最深的一場戲，莫過於酒店抓姦的火爆場面。為了追求寫實感，卞慶華與程雅晨商量後決定捨棄借位，直接挑戰「真打」。卞慶華苦笑說：

那一個巴掌下去，反應真的非常真實，我們一次就過！這是我人生第一次被甩巴掌，正式獻給戲裡的曉慧了。

而被誘騙至賓館的方琦則分享，當初看劇本時覺得很正常，沒做什麼特別準備，只加了安全褲防走光。沒想到實際拍攝被下藥、帶進房間的橋段時，恐懼感竟油然而生：

當下真的覺得很可怕，有一種真的要被侵犯的恐懼感。

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