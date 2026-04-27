陳曉首反擊離婚傳言　揭「冷暴力」及「未參加陳妍希父葬禮」真相

42歲演員陳妍希2025年宣布和大陸演員陳曉結束9年婚姻，恢復單身後仍是輿論焦點，陳妍希長年遭到網路攻擊，憤而提告並勝訴，揭露攻擊者竟為陳曉粉絲群組管理員，引發外界對陳曉是否冷眼旁觀的質疑。



陳曉團隊在面對「冷暴力」及「未參加前岳父葬禮」等指控時公開反擊，強調雙方係和平離婚，並針對外界質疑逐一澄清。

陳曉和陳妍希結束9年婚姻，他在面對「冷暴力」及「未參加前岳父葬禮」等指控時公開反擊，強調雙方係和平離婚。（陳曉工作室微博圖片）

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事件起因於一名自稱陳曉粉絲的網友，長期在網路對陳妍希進行人身攻擊與造謠，最終使陳妍希決定透過法律維權，並在訴訟中獲勝。

經查該名攻擊者竟為陳曉粉絲群組管理員，導致部分網友質疑陳曉是否在群組「冷眼旁觀」。陳曉團隊因此公開發聲，堅決否認相關指控，並強調將依法捍衛自身權益。

針對未出席前岳父葬禮的質疑，有消息指出，陳曉方面稱，陳妍希父親過世時並未舉辦「公開」葬禮，陳曉並非刻意缺席任何公開追悼活動。雖然如此，部分網友仍感嘆，「陳父生前對陳曉照顧有加」，即使雙方已決定離婚，陳曉以形式為由未參加喪禮，難免讓外界質疑其人情味。

針對冷暴力及家庭責任問題，陳曉團隊強調雙方是「和平離婚」，並無冷戰或忽視家庭責任。圈內人士透露，兩人分手主因在於性格分歧，陳妍希熱情外向，陳曉則較為內斂，婚前互補卻在婚後產生溝通障礙，最終導致分居。外界普遍關注兩人孩子的未來，期盼雙方能以孩子為重，共同守護其成長。

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