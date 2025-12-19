陳妍希陳曉離婚內幕？有爆料者疑暗示其中一人「玩得很Open」

【陳曉】42歲女星陳妍希當年演出《那些年，我們一起追的女孩》成為「初戀女神」，近來又因陸劇《狙擊蝴蝶》和小19歲嫩弟周柯宇搭檔，談「姐弟戀」再次翻紅。



她今年2月和中國大陸男星陳曉結束9年婚姻，儘管已過10個月，二人離婚主因至今仍是話題，近期還因「業內爆料離婚主因」衝上微博熱搜，成關注焦點。

陳妍希陳曉今年2月結束9年婚姻，近期「業內爆料離婚主因」衝上微博熱搜，成關注焦點。（視覺中國）

陳妍希、陳曉今年2月結束9年婚姻：

名嘴爆雙陳離婚離婚個性不合是主因

對岸網路八卦節目《彭友局》找來狗仔與資深名嘴暢談演藝圈八卦秘辛，眾人聊到「兩個陳為什麼離婚」？名嘴爆料，私下聽聞他脾氣非常差、非常倔，從經紀朋友那聽說，有次他在去機場路途，在車上發脾氣：

然後整個人就走了，手機不帶就消失了。

所有人都找不到他，最後大家上飛機了他也沒搭上。爆料者因此猜測，或許另一方可能也是長期忍受，才埋下離婚種子。

另一位來賓則直言，覺得雙陳離婚，「性格不合是第一個主要原因」，第二可能是女方還想當小公主，並透露：

TA（他OR她）在台灣其實玩得很Open。

也提到其中一方剛出道是演青春愛情片。夫妻其中一人曾認為應該要好好溝通，不要動不動就冷暴力，「這種關係肯定長久不了」。

雖整段爆料都沒提到人名，但網友根據種種線索，猜測他們所指的就是今年官宣離婚的陳曉、陳妍希，不過是否屬實未有當事人回應以及證實。

更多陳妍希、陳曉照片：

陳妍希當年拍攝《神鵰俠侶》跟陳曉結緣，今年9年婚姻正式破局，當時陳妍希火速透過工作室發布3點聲明，怒斥：

針對近日的一些關於陳妍希女士的傳聞，存在大量不實報導和謠言，由此產生了諸多歪曲事實的猜測，造成各種的惡意傳播，嚴重影響到陳妍希女士的聲譽。

