陳妍希離婚後新劇與小19歲男星姐弟戀成話題　一句疑暗寸前夫陳曉

42歲陳妍希與陳曉去年2月宣布離婚，結束近9年婚姻關係，恢復單身的兩人一舉一動都受矚目，陳妍希近期也因新戲《狙擊蝴蝶》大熱，提到劇中「姐弟戀」情節，她的一番話也被外界解讀為疑似暗酸前夫陳曉。



陳妍希與小5歲陳曉因合作《神鵰俠侶》結緣，兩人拍攝過程其實沒來電，直到戲殺青後1年，在宣傳期間擦出火花，2016年步入婚姻。

陳妍希與小5歲陳曉因戲結緣，2016年步入婚姻，於2025年2月宣布離婚，結束近9年婚姻關係。（陳妍希微博圖片）

陳妍希曾在節目中回憶，初識陳曉時，對方年僅26歲，而自己已31歲，當時對陳曉的第一印象是「像個大男孩，沒定性」，為戲宣傳期間，雙方再度碰面，陳曉一句「我覺得妳很像我老婆」，同時展開熱烈追求，感情逐漸升溫。

陳妍希也曾感嘆婚前婚後生活落差大，提及婚前陳曉相當浪漫，會為了她生日偷偷跑到劇組探班，甚至在房間鋪滿玫瑰花瓣，但婚後：

再也沒收過生日禮物。

所有儀式感全數消失。

恢單後，陳妍希將重心回歸演藝事業，在甜寵劇《狙擊蝴蝶》中，與小她19歲的男星周柯宇大談姐弟戀，雖有年齡差，但陳妍希「初戀臉」保養得宜，兩人外表登對，同框無違和感，再度引發討論。

談及「姐弟戀」話題時，她則語帶保留表示，感情關鍵在於個人心智成熟度，

有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶，有些人可能二十歲了，已經思想很成熟。

一段話被外界揣測疑似暗酸前夫陳曉。

