陳妍希9歲兒子正臉照曝光　小星星似足爸爸陳曉極靚仔

昨日（25日）聖誕佳節，女星陳妍希於社交平台首度公開與前夫陳曉所生的9歲兒子「小星星」正臉照。照片中「小星星」的顏值瞬間引爆網絡熱話，網民紛紛驚嘆：「簡直是陳曉的縮小版！」

陳妍希罕見曬出仔仔「小星星」正面照。（微博@陳妍希michelle）

「小星星」被封迷你版陳曉

從照片可見，小星星頭戴金色鹿角髮箍，身穿紅色毛衣，雖然戴着黑色墨鏡，但英氣十足的眉眼與立體的輪廓，與爸爸陳曉如出一轍，年僅9歲的他身高亦已直逼媽媽肩膀位置。陳妍希平日推崇「陪伴式育兒」，不時被拍到親自接送兒子上學，母子互動親暱，小星星更被讚性格開朗有禮。

「小星星」似足爸爸陳曉。（網上圖片）

「小星星」如今身高已到陳妍希肩膀處。（抖音@月月孟）

陳妍希與陳曉年初官宣離婚

陳妍希和陳曉近年屢傳婚變，直至今年2月他們就正式發布共同聲明，宣布結束8年婚姻，承諾未來將以父母身份共同撫養兒子，陪伴其成長。雖然「神鵰俠侶」神話幻滅，但陳妍希展現出獨立女性的堅毅，離婚後專心照顧兒子之餘，事業亦迎來第二春。

陳曉與陳妍希在今年2月官宣離婚。（視覺中國）

《狙擊蝴蝶》姊弟戀引爆話題

事業方面，陳妍希近日憑藉新劇《狙擊蝴蝶》人氣再度登頂。她在劇中飾演一名優雅的離異策展人，與比自己細19歲的新生代男星周柯宇大談「禁忌姊弟戀」。劇中多場高張力的親密戲與細膩的情感演繹，令該劇熱度高居不下。