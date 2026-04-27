女神配對計劃2丨全球招親火熱進行中　郭珮文谷胸上陣揭要睇骨相

由「金牌媒人」林盛斌主持的TVB真人騷戀綜《女神配對計劃2》，自本月中宣布全新5位「配對女神」（排名不分先後）—郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）及何沛珈（Roxanne）後反應熱烈，連日來大批新一季「求愛勇者」紛紛湧到官網報名。



係咪好期待嚟緊其餘四位女神嘅呼籲片呢？（官方提供圖片）

女神配對計劃2丨5大女神輪流呼籲求愛勇者報名

為了令各位心郁郁但依然未敢行動的男士有更清晰的指引，5大女神將與4月27日起、輪流於官網及個人社交網「出招」呼籲，打頭陣的，是中獎中到獲封「幸運女神」的郭珮文Juliana。值得留意的是，《女神配對計劃2》招募行動截止日期為5月31日晚上11時59分，想加入女神配對計劃就要快啲報名，機會錯過就冇。

郭珮文（Juliana）。（官方提供圖片）

陳若思（Amber）。（官方提供圖片）

陳若思（Amber）。（官方提供圖片）

阮嘉敏（Mandy）。（官方提供圖片）

何沛珈（Roxanne）。（官方提供圖片）

仲有一個月左右就截止報名喇，仲等咩。（官方提供圖片）

女神配對計劃2丨郭珮文打頭陣揭另類擇偶大法

片段中，身穿貼身低胸白色仙氣裙的Juliana，並搞笑地以「迷糊少女」Tone親揭「另類」擇偶心得，就是「骨相」。

點解講到桃花運時，郭珮文會咁迷茫呢？（官方提供圖片）

自嘲「迷信」的Juliana說：「骨相最好四四正正，眉骨高少少、鼻哥高少少，跟住有Jaw Line，五官位置整體嚟講比例要唔錯。」Juliana還透露其實《女神配對》第一季已想參加，惜當時未有機會，故今次能獲得良機大表Surprise：「有種畀人揀中嘅感覺。」她又坦言今次目標是識到真命天子，並謂家人亦為其感到興奮及期待：「佢哋好相信我判斷能力，同埋以我為主。」

郭珮文自爆招親要睇骨相。（官方提供圖片）

最後，Juliana更搞笑自揭「為食」一面：「如果你同我一樣好鍾意食嘢嘅話，快啲嚟參加《女神配對計劃2》啦。」

郭珮文更搞笑自揭「為食」一面。（官方提供圖片）