中年好聲音4丨許雲妮科亞高巴唱到喊　肥媽批范子睿尹景順諗太多

《中年好聲音4》昨晚（4月26日）播映《快慢二重奏》上半場，當晚一集20強選手以雙人組隊形式合唱「一曲兩唱」的經典慢歌。



20強選手以雙人組隊形式合唱「一曲兩唱」的經典慢歌。（官方提供圖片）

26晚一集戰況激烈，賽果如下：莫家淦雷小雷《假如／是否》82分Vs蔡宓婕吳亦偉《執迷不悔》92分、科亞高巴許雲妮《祝福／驛動的心》89分Vs尤淑情卓猷燕《讓一切隨風／愛你一萬年》91分、戴藝鄭仲豪《珍重／說聲珍重》86分Vs范子睿尹景順《小城大事／大城小事》88分、許美琪鄭家聲《天若有情／追夢人》90分Vs陳旭培可嵐《一生何求／惦記這一些》85分、周志康馬浩宜《命硬／她整晚在寫信》89分Vs姚兵黎若雪《留給這世上我最愛的人／我是不是你最疼愛的人》86分。而蔡宓婕、尤淑情、尹景順、許美琪與周志康均奪得「晉級襟章」。

卓猷燕與尤淑情激情演繹。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨許雲妮科亞高巴唱到喊震驚海兒

比賽前，許雲妮得知與科亞高巴合唱時，竟驚到跌在地上，她表示因要用英語跟高巴溝通，擔心未能將歌詞的意思完整翻譯，但最後她決定輕鬆面對：「對邊隊都係咁唱，唔好去擔心呢樣嘢。」比賽台上，科亞高巴與許雲妮落足感情合唱《祝福／驛動的心》，唱到最後，兩人都忍不住落淚，引爆全場淚腺，更觸動海兒的心，海兒說：「好似兩個靈魂攬住咁樣唱，係一個好Touching嘅表演！」

當雲妮知道要跟高巴合唱，即嚇到跌低。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨卓猷燕金句撩妹收服張佳添

至於兩位「魔王級」選手尤淑情與卓猷燕合唱《讓一切隨風／愛你一萬年》，猷燕以中性西裝Look登場有型有款，淑情則穿上仙氣長裙晒優雅氣質，兩人聲線「一剛一柔」，主持車婉婉聽完後說：「好淒美嘅愛情感覺。」原來兩人落足心思設計演出，淑情說：「佢想同我喺埋一齊，但係我一直唔答應。」猷燕隨即爆出溝女金句：「我寧願跟你吵架，也不要跟別人談戀愛。」此話一出，現場嘩聲四起，被公認是「浪子」的張佳添更甘拜下風，要向猷燕偷師：「今次你嚟香港可以『殺』好多女，添Sir要向你學習！」周國豐則指兩人的配搭很有新鮮感，大讚她們唱出老歌情懷。不過海兒建議：「你哋嘅和音有少少唔係好夾，可能有啲位唔可以整得太複雜。」最終兩人獲得91分，險勝89分的科亞高巴和許雲妮。

卓猷燕與尤淑情激情演繹，唱完後全場掌聲雷動。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨肥媽批尹景順諗太多

至於另一搶焦位是「頭號殺手」范子睿和「東方不敗」尹景順強強聯手，對戰「黑馬」鄭仲豪和戴藝。今次仲豪收起強項Rock功，彈結他晒柔情一面，雖然兩人和音穩定，但戴藝演唱期間卻驚現失誤，周國豐說：「尤其你上半首歌，有啲歌詞直情冇唱到，好彩仲豪執生能力好強。」結果兩人取得86分。

鄭仲豪彈結他，與戴藝柔情演繹金曲。（官方提供圖片）

至於子睿繼續發揮超強爆發力，加上景順的柔情似水唱腔，將歌中意思娓娓道來，層次感豐富。唱完後，景順表示設計了他們是戀人關係，但他未講完發現音樂總監Donald偷笑，景順即大反應說：你笑咩呀Donald老師？」全場爆笑。

子睿與景順一剛一柔。（官方提供圖片）

雖然景順精心設計演出，但肥媽指他們「諗太多」，周國豐同樣指出子睿與景順刻意處理歌曲，偏離了歌詞本身的味道：「刻意安排某幾句、兩個一齊唱唔同組別嘅歌詞，太複雜喇，咁變咗冇咗呢首歌本身嗰種好淒慘嘅味道」。不過子睿與景順依然憑出色唱功奪得88分，以2分險勝仲豪和戴藝。事後戴藝自責拖累了仲豪，而仲豪未有被影響心情，並笑言還有「下半場」，不一定會輸。