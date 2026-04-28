TVB再添學霸！港姐梁嘉莹港大碩士正式畢業　趕返廣州為母親慶生

現年24歲的港姐亞軍梁嘉莹近日在社交平台宣佈自己正式畢業，並且分享了自己的近期相片，亦表示要返廣州與家人團聚，親自挑選了禮物要為母親慶祝生日。



梁嘉莹於香港大學商學院正式畢業。（小紅書@梁嘉莹Emily）

梁嘉莹為母親生日挑選禮物

梁嘉莹於社交平台分享一組近照，照片中她身穿淺卡其色短款西裝外套，搭配黑色包臀短裙，造型幹練又優雅。在港大商學院牆前留影時滿是學生氣質。她亦曬出為媽媽挑選威士忌作為生日禮物的溫馨模樣，並附上親自寫的生日禮卡，被網民大讚是「大孝女」。

梁嘉莹為母親生日挑選禮物。（小紅書@梁嘉莹Emily）

梁嘉莹宣佈正式碩士畢業

梁嘉莹同時也在配文中表示，畢業了終於能夠好好放鬆一下了，「終於！市場營銷課的最後一堂課已經畫上句號，靜待畢業典禮到來，亦暫時卸下學生身分，好好休息放鬆一陣子。」同時她亦十分開心，可以回到廣州與自己的愛犬相聚。

梁嘉莹宣佈正式碩士畢業。（小紅書@梁嘉莹Emily）

梁嘉莹曾被指家底豐厚

現年24歲的港姐梁嘉莹，早年畢業於美國紐約帕森斯設計學院，畢業後於香港大學修讀市場學碩士。從她過往的社交動態可見，她時不時周遊多個國家，因而被網民指家底十分豐厚。梁嘉莹曾於2024年參加香港小姐競選奪得亞軍，同時斬獲最上鏡小姐獎項，比賽過後正式加入無綫電視，成為旗下女藝員。