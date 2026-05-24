王鶴棣沈月傳互刪好友撕破臉？節目風波《流星花園》8年情疑破裂

撰文：聯合新聞網
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因合作陸版流星花園結識的王鶴棣與沈月，多年來一直被視為演藝圈好友代表，沒想到近日卻爆出疑似友情生變，引發大批網友熱議。

事件起因於綜藝節目《親愛的客棧2026》最後一集的頒獎橋段。

王鶴棣、沈月因演內地版《流星花園》走紅，二人也有了8年的情誼。（微博圖片）

更多王鶴棣、沈月節目畫面和貼文發言：

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節目中，沈月等嘉賓替王鶴棣頒發「最佳你只是個王鶴棣獎」，頒獎詞還提到：

我們有個群確實沒有你。

被部分觀眾認為帶有調侃甚至「邊緣化」意味，相關片段播出後迅速掀起爭議。

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王鶴棣23日凌晨親自在微博發文吐露心聲，寫下：

當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。

短短一句話立刻引爆外界聯想，認為他疑似對節目中的玩笑感到受傷。王鶴棣被不少網友認為「玻璃心」，竟然瞬間掉粉3萬。

王鶴棣、沈月因出演《流星花園》道明寺、杉菜成名：

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隨後，沈月發文道歉，並澄清整個頒獎橋段只是好友間的互動設計，並無惡意。不過事件仍持續延燒，甚至有八卦博主爆料，兩人疑似已互刪微信好友，長達8年的友情恐怕出現裂痕。

對此，網友意見也呈現兩極。有人認為王鶴棣願意坦率表達不舒服的感受並沒有問題，情緒本來就應該被尊重；但也有人力挺沈月，認為好友間若有誤會，私下溝通會比公開發文更妥當。截至目前，雙方尚未正面回應「互刪微信」傳聞，外界也持續關注這段多年好友關係是否真的出現變化。

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