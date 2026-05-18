田曦薇《逐玉》後身價狂漲5倍　躋身千萬元行列　搶走鞠婧禕代言

中國大陸女星田曦薇自劇集《逐玉》後身價水漲船高，目前手握10個代言的她，被指酬金狂漲五倍，已躋身千萬人民幣（約1150萬港元起）身價行列，最近更取代鞠婧禕代言飲料品牌。



據報道，鞠婧禕才「晉升」全球代言人不足四個月，就被田曦薇搶走「飯碗」。

田曦薇自《逐玉》後身價暴漲至千萬。（微博@田曦薇）

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值得一提的是，《逐玉》後，田曦薇在本月熱播的另類荒誕犯罪劇《低智商犯罪》中搖身一變成為衝勁十足、又帶着一股不服輸倔強感的新人女警「李茜」，被粉絲大讚「根本是天選女警」，成功延續人氣。有消息指田曦薇代言價已由當初的100萬至300萬人民幣（約115萬至345萬港元）不等，瘋狂漲價五倍之多，但廠商們依然趨之若鶩。

日前一身黑色性感打扮的田曦薇，現身金飾品牌線下活動時現場擠滿人潮，有粉絲在田曦薇進場前後瘋狂吶喊支持，她則以甜美笑容答謝。

回顧拍攝《逐玉》時，田曦薇與拍檔張凌赫雙雙主動減片酬，希望劇組可以將經費花在製作及佈景上，如今證明兩人眼光非常精準，而減去的片酬後憑陸續的周邊工作，相信目前已多倍「回本」。

新戲《嫁金釵》一人分飾兩角

田曦薇作品一部接一部，新作《嫁金釵》預告日前釋出，立即在網上掀起熱烈討論。除了在新劇挑戰一人分飾兩角，田曦薇這次更祭出了「冷血惡女」演技，一個眼神，就讓人背脊一陣發涼。

田曦薇新劇《嫁金釵》一人分飾兩角，貢獻惡女演技。（《嫁金釵》劇照）

《嫁金釵》講述的是假千金「君黛」個性囂張跋扈，因為不想嫁給昏迷的陸濯（閆桉飾），陰差陽錯找上真千金「魏嬈」替嫁，誰知陸濯卻奇蹟甦醒，兩人因此展開一場先婚後愛的真假千金之戀。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】