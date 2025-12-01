王鶴棣疑似退出劇集《將門獨後》　該劇面臨百萬賠償至今仍未開拍

大陸男星王鶴棣近日被媒體爆出在粉絲爭取下已退出內地劇集《将门毒后》（又名《將門獨後》）項目，更指出製作方若2025年內無法開拍需向版權方支付七位數人民幣賠償金。據悉《將門獨後》2024年宣佈影視化，男主從肖戰、吳磊傳至王鶴棣，女主人選傳遍迪麗熱巴、宋祖兒等，演員的頻繁更換直接引發了公眾反感。



《将门毒后》（又名《將門獨後》）宣傳圖片。（網上圖片）

王鶴棣疑似退出《將門毒後》

2025年初，《將門毒後》被傳出已經開拍，男主演是王鶴棣，女主傳的是孟子義，但係後來一直都沒有其他消息，因此越來越多網民開始質疑消息的真實性。《將門毒後》2024年宣佈影視化，男主從肖戰、吳磊傳至王鶴棣，女主人選亦傳遍迪麗熱巴、宋祖兒、孟子義等，演員角色的頻繁更換早已引發了公眾反感。

王鶴棣，中國影視男演員、男歌手。（王鶴棣微博圖片）

近日（11月30日），多個賬號爆料稱「王鶴棣在粉絲爭取下退出項目」，該說法源於粉絲對接群截圖及互動投票（「男主已跑路」選項獲100%投票率），但賠償條款未獲官方證實。王鶴棣粉絲後援會曾聯合聲明「永拒孟子義出演」，後續更強調「非官宣不約」，否認抵制是退出主因，並指劇方從未官宣主演名單，有信息顯示王鶴棣仍在接觸項目，退出真實性存疑。

王鶴棣粉絲對接群截圖及互動投票（"男主已跑路"選項獲100%投票率）。（網上圖片）

《將門獨後》面臨百萬賠償

目前《將門獨後》劇組至今未官宣主演名單，制作方新麗傳媒亦聲明否認網傳的主演陣容。但又有業內人士爆料話，制作方新麗傳媒若未在2025年內開機，需向版權方支付超百萬人民幣的違約金，這被描述為版權方的「最後通牒」。然而該條款從未獲官方證實，新麗傳媒、騰訊視頻等出品方始終未公開回應。

有業內人士爆料話，制作方新麗傳媒若未在2025年內開機，需向版權方支付超百萬人民幣的違約金，這被描述為版權方的「最後通牒」。（網上圖片）

目前《將門獨後》製作方新麗傳媒尚未發布正式聲明，劇方至今未官宣主演陣容，王鶴棣工作室亦未對傳言作出回應，業內稱其團隊對項目持觀望態度。