天王嫂方媛硬闖男生區　堅持獨霸衛浴逼慘九位男星爭用一個洗手間

內地人氣真人騷《五十公里桃花塢》第六季於5月14日迎來首播，沒想到節目剛開播，就因為「分房環節」引爆網絡熱烈討論。天王嫂方媛在節目中因堅持選擇入住一間位於男生區域的單人間，引發了一場關於集體生活與個人邊界感的公關危機，而同場棟篤笑明星徐志勝的巧妙斡旋，則成為了全場亮點。



內地人氣真人騷《五十公里桃花塢》第六季近日開播。（微博截圖）

天王嫂方媛亦有份參加。（微博截圖）

尷尬的單人房與資源危機

事件的導火線源於方媛的個人作息習慣。她考慮到自己有晚睡以及半夜整理行李的習慣，為了避免打擾到其他嘉賓，於是提出想單獨住一間房。然而，當時僅存的單人間卻位處一個極度尷尬的位置——男生大通鋪的深處。

方媛考慮自己的習慣可能打擾到其他人，所以就想要一間單人間。（節目截圖）

方媛若執意入住，將會衍生出兩大棘手問題。首先就是她每次進出房間，都無可避免地必須穿越整個男生的公共休息區域，其次該男生區域原本配備一間獨立衛浴與一間公廁。若方媛入住單人間並使用該獨立衛浴，剩下的9位男嘉賓將被迫共用僅存的1個洗手間；更尷尬的是，男星們上廁所或洗漱時，都必須經過方媛的房門口，雙方的私隱與生活便利性都會受到極大干擾。

但是這個單人間的位置十分尷尬。（節目截圖）

同場男星高情商破冰 溫和勸導化解僵局

面對集體資源瞬間緊絀的尷尬場面，棟篤笑演員徐志勝挺身而出，展現了極高的溝通藝術。他全程沒有使用強硬的拒絕字眼，而是處處以「替女方著想」的口吻進行柔性勸導。

徐志勝提出單人間位置十分特殊，試圖勸導方媛。（節目截圖）

徐志勝溫和地提醒方媛，回房的必經之路會穿過男生區域，當方媛表示自己半夜不會出來時，徐志勝沒有繼續爭論，而是拋出核心問題：「我們九個人現在只有一個衛生間」，希望對方能意識到男生們的難處。徐志勝表示若她真的非得一個人住也無妨，但「我還是建議你選多人房」，更給出了「先試住一天」的退路。如果一天後發現彼此都不適應，再換回多人房間。這個提議既尊重了方媛的個人意願，也給了集體一個緩衝的空間，化解了當下的尷尬氣氛。

在方媛表示「自己半夜不會步出房門」時，留意徐志勝（右邊男生）的表情。（節目截圖）

徐志勝最後給出「先試住一天」的台階。（節目截圖）

方媛深夜發文訴心聲 女生「配得感」惹爭議

在節目現場，方媛並未就此退讓，直言該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。隨著節目播出並引發輿論發酵，方媛於15日凌晨在社交平台發布長文反擊。

方媛聲稱該房間「不是自己搶來的，是他們都說不需要」。（節目截圖）

方媛在文中分享了自己平時教導女兒的價值觀，強調：「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。」她更直言，「女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的」。最後，她還將矛頭指向節目組，抗議製作單位理應為嘉賓提供充足的房間與衛浴設備。不過，這篇充滿火藥味的貼文在發布不久後便被她悄悄刪除。

方媛深夜在社媒發文，隨後卻又立即刪除。（微博截圖）

這場「單人間風波」迅速在網絡上掀起兩極分化的熱議，許多網友被徐志勝的高情商折服，笑稱他「除了顏值，情商和溝通能力都是頂配」，把一場可能充滿火藥味的衝突變成了一堂高級社交課。

網民大讚男星徐志勝高情商。（微博截圖）

另一派聲音則對方媛的行徑不以為然。不少觀眾批評，在錄製集體生活的真人騷時，本就該具備基本的群體意識與對他人私隱的尊重；將罔顧他人不便的行為美化為「不委屈自己的配得感」，實屬偷換概念，顯得過於自我中心。

另一派網民大罵方媛太自私。（微博截圖）