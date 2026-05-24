金秀賢陷金賽綸爭議逆轉後遭雪莉親哥點名　拋37分鐘私密錄音警告

南韓男星金秀賢去（2025）年一整年都壟罩在跟已故女星金賽綸的交往傳聞中，尤其還跟金賽綸遺屬、YouTube頻道《橫豎研究所》的金世毅對簿公堂。日前整起案情大逆轉，警方揪出AI假造錄音檔、竄改對話紀錄。



不過另一已故女星雪莉曾跟金秀賢合拍電影《REAL》，也因有大量裸戲而引發爭議。雪莉的親哥在案情出現逆轉後曾警告「從星星來的傢伙」，22日又透露有一段「37分鐘錄音檔」。

金秀賢和雪莉，2人曾合作電影《Real》，雪莉在片中全裸演出。（微博圖片）

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金秀賢案情大逆轉 突爆私密錄音檔

雪莉的哥哥昨天發文提到，

我有一段37分鐘的錄音檔，內容是我跟妹妹前經紀人的通話。錄音裡頭甚至包含了妹妹當時一些不太好的私生活內容。我其實有很多想問的，但考慮到媽媽才忍到現在。

他還提到，一年前只是稍微講到跟「電影」有關的話題，但往後不想要用上這段錄音檔。

雪莉哥哥上傳37分鐘錄音截圖，內容點名IU、金秀賢、SM娛樂，警告金秀賢別想復出。（IG@k.d.bomba）

只是有金世毅的前車之鑑，雪莉的哥哥強調自己手邊的錄音檔沒有任何假造內容。

實際上雪莉的哥哥21日才發文，提到：

只要你再爬出來，那瞬間就是第二回合開始，選擇權在你手上。

有網友好奇所指何人，他則表示是「星星來的傢伙」，疑似就是金秀賢。金秀賢案逆轉後雪莉的親哥兩度發文，外界普遍認為都是在警告金秀賢別想輕易回歸演藝圈。

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