金秀賢驚爆正接受精神科治療　風波後代言全失遭索償高額違約金

韓國藝人金秀賢於去年3月起深陷金賽綸風波，形象嚴重受損，近日事件終於迎來大反轉，警方認定金賽綸的死亡原因與金秀賢完全無關。至於早前在網上瘋傳、將金秀賢推上風口浪尖的對話及音檔，警方亦證實是嫌疑人《橫豎研究所》金世義利用AI技術蓄意偽造。



金秀賢深陷金賽綸風波形象嚴重受損。（IG@soohyun_k216）

韓國女星金賽綸（IG@ron_sae）

金賽綸於Instagram上傳了一張與金秀賢「臉頰相貼」的合照，但隨即刪除。（IG圖片）

警方透露金秀賢正持續接受精神科治療

雖然司法還了金秀賢一個清白，但長期的網絡霸凌與惡意謠言已對他造成毀滅性的打擊。警方在官方聲明中直言，此次事件「導致金秀賢演員的社會基礎與整體經濟活動遭到摧毀，甚至動搖其職業生存基礎。」更驚爆金秀賢目前的精神狀況令人擔憂：「目前他仍持續接受精神科治療，若嫌疑人再度持續散播不實資訊，恐將造成難以恢復的重大傷害。」

金秀賢曾表示聊天紀錄都是經編輯過的。（直播截圖）

警方透露金秀賢正持續接受精神治療。（直播截圖）

代言全失豪宅遭查封

金秀賢此前因捲入與金賽綸的戀情爭議及輿論風波，口碑一落千丈。曾手握16個以上的品牌代言，也在事件發生後，品牌方紛紛與金秀賢進行關係切割解除代言合約，更有的品牌因形象受損對金秀賢及其經紀公司提起訴訟，索償總額高達數十億韓元。

金賽綸事件後金秀賢所有代言皆受到影響。（IG@soohyun_k216）

由於品牌方追討違約金無果，於是向首爾東部地方法院申請扣押金秀賢名下位於Galleria Forêt的豪宅，涉案金額高達30億韓元（約1732萬港元），法院批准申請後，其名下的千萬豪宅被查封。演藝事業方面，他原定與曹寶兒主演的Disney+原創韓劇《山寨人生》，亦遭迪士尼官方全面暫緩上架計畫。而其個人IG也已停更一年多，最後一條動態仍停留在2025年2月12日。

金秀賢因未按時交違約金，名下位於Galleria Forêt 的豪宅遭查封。（網上圖片）

金秀賢與曹寶兒主演《山寨人生》。（莫匡堯 攝）

金秀賢主演的《山寨人生》 因金賽綸風波而一度遭到擱置。（莫匡堯 攝）

金秀賢的個人IG最後一條動態仍停留在2025年2月12日。（IG@soohyun_k216）

「橫豎研究所」指出金賽綸酒駕出事後，金秀賢曾出7億韓元幫她還債。