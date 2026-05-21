金秀賢被警方認定與金賽綸死亡原因無關！對話、音檔為AI偽造

韓國藝人金秀賢於去年捲入金賽綸輕生風波，當時女方家屬聯同YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義爆料，控訴金秀賢涉嫌逼債及在女方未成年時期與其交往，消息一度震撼全網。金秀賢隨即透過律師全盤力駁並提告，日前事件終於迎來大反轉。根據《中央日報》21日的報導，首爾江南警察署在逮捕令申請書中明確指出，明知金秀賢並未在故人未成年時期與其交往，卻仍以YouTube收益等經濟利益為目的，蓄意散布虛假事實。



金秀賢被爆曾於金賽綸15歲時與她拍拖長達6年。（IG@soohyun_k216）

金賽綸於Instagram上傳了一張與金秀賢「臉頰相貼」的合照，但隨即刪除。（IG圖片）

金秀賢曾表示聊天紀錄都是經編輯過的。（直播截圖）

警方證實通訊對話屬AI偽造

日前，首爾中央地方檢察廳正式以違反《性暴力犯罪處罰法》（利用攝影設備拍攝及傳播等）嫌疑，申請對金世義的拘捕令。警方在拘捕令申請書中嚴正指出：「嫌疑人明知金演員並未在死者未成年時期與其交往，卻仍以誹謗對方為目的散布虛假事實。」據韓國警方調查，金世義此前公開作為「交往證據」的KakaoTalk對話及金賽綸語音檔，全部均屬惡意偽造與AI技術產物。

金世義。（YouTube@橫豎研究所）

警方表示，金世義從死者遺屬處取得11張死者在2016年與「身分不明人士」的聊天截圖後，將聊天對象名稱改為「金秀賢」，總計進行7處編輯與篡改。警方指出：「（嫌疑人）明知無法確認聊天對象身分，仍刻意發布偽造資料，意圖讓大眾誤以為這是兩人之間真實的對話內容。

警方發現金世義當初公開的kakaotalk對話，是AI偽造。(YouTube＠横豎研究所)

警方發現金世義當初公開的kakaotalk對話，是AI偽造。(YouTube＠横豎研究所)

代理律師涉共犯被立案調查

除了金世義，協助死者遺屬的法律代理律師亦被確認遭調查機關立案。警方表示：「嫌疑人（遺屬方律師）不僅向金世義提供犯罪資料並散布虛假事實，還持續擴大、再製相關內容，有組織且計畫性地犯案。」

金秀賢的法律代理人高相祿日前發文澄清「金秀賢方面並未對遺屬方律師進行起訴。」並直言「應是調查機關確認其涉有共犯嫌疑後，將其轉為嫌疑人。律師在代理過程中因涉共犯而轉為嫌疑人的情況非常罕見。」

金賽綸（IG@ron_sae）

金世義極力駁斥指控

不過，金世義則在直播中極力駁斥，聲稱自己「原本計畫前往越南河內，繼續追查某知名政治人物性犯罪事件。」質疑檢方是「為了妨礙我們的採訪，才突然莫名其妙地申請了羈押令。」案件的羈押必要性審查將於本月26日進行。

「橫竪研究所」持續放出揭露金秀賢金賽綸戀情的照片。（YT@橫竪研究所）

YouTube節目《橫豎研究所》再曝光一張男子「下衣消失」相片，並聲稱該男子為金秀賢，拍攝地點在金賽綸家。（YouTube截圖）

金秀賢在記者會再次否認後，橫豎研究所公開疑為金賽綸躺在金秀賢床上的照片。（YouTube@橫豎研究所）