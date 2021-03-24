鄭爽留美半年打官司爭撫養權　坦承患病被要求進行精神鑑定

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-24 19:47

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，雖然事後父親鄭成華公開表示會盡全力爭取一對小朋友的撫養權，但仍然無法挽回鄭爽的形象，至今仍遭到全面封殺。事件過去兩個多月後，鄭爽就在22號被發現現身美國法庭，為撫養權一事應訊，席間其前男友張恒就講出了許多不為人知的秘密，主攻鄭爽有精神方面的問題，最後法官更要求她進行精神鑑定，令到不少網友猜測鄭爽極可能會因為這一點而敗訴。

鄭爽同張恒最近為了爭撫養權在美國打官司。（微博圖片）

從微博曝光的照片而看，鄭爽身穿黑色大衣穿高跟鞋現身法庭，乍看其頭髮散亂神情緊張。據內地媒體指出，此次庭審將以網絡直播形式呈現，鄭爽同張恒就沒有直接選擇露面，只透過聲音進行應訊。在庭上張恒就一直主打鄭爽有精神問題作攻擊，公開表示她曾經承認自己有抑鬱症：「在2018年﹑2019年她分別和我還有她自己的母親都說過她有抑鬱症的問題。她告訴我，她的抑鬱症要犯了，然後她說過她想要自殺，然後她以前從來沒有想過，她說她不能夠釋放那個感覺。她當時在拍一部影片，然後她把自己關在房間裡面不吃不喝不睡，也不開燈。」

鄭爽被影到現身美國法庭。（娛樂璞景微博圖片）

除此之外，張恒還爆出鄭爽私下買藥想了結生命：「還有一次，應該是2019年她有一天買了一種藥，我不記得藥是什麼了，但她說她吃了20顆就可以死去。然後她把那個藥瓶子放到了自己家。我以前以為她在開玩笑，有一天她把那個藥瓶子帶回了家裡面，放在了自己的枕頭底下。然後有一天，她準備吃那個藥。」對此法官針對精神狀態詢問下，鄭爽亦承認過去患有抑鬱症，表明現在已經不需要服用精神藥物了，但最終法官還是要求她去進行精神鑑定。

張恒主攻鄭爽精神狀況有問題。（《這就是鐵甲》微博圖片﹑視覺中國）

針對鄭爽的精神狀態不穩定，張恒強調一對子女絕不可以同她一起生活，還指出她曾經虐待過狗：「我不能把兩個小朋友交給會虐待動物的人手裡去，她曾經虐待她的狗。」但就被鄭爽代表律師反對有效，因為與本案無關不列入記錄。而鄭爽接受答辯時就揚言現在自己的狀況是穩定的，精神狀況亦沒有問題，雖然如此但不少網友覺得男方主攻女方有精神問題，而且她坦承有過抑鬱症，在這種情況下其實對判決有影響。而案件將在4月6日上午9點再應審，目前鄭爽有6個月簽證留在美國，暫未有任何演藝計劃。

張恒強調一對子女不合適同鄭爽一起生活。（張恒微博圖片）