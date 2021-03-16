明星講大話實際已婚生子　鄭爽搵代孕想棄養吳尊最令人失望

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-16 19:15

不少明星為了能讓演藝事業更上一層樓或保護家人都會選擇隱婚生子，近日內地藝人吳倩同張雨劍就是最好的例子。不過他們始終逃不過媒體的目光，最終只好在微博承認已婚並生子，隨即令不少網友相當驚訝，紛紛揚言不相信明星講自己是單身的人設。其實除了他們之外，近年還有多對明星都是隱婚生子的一員。

吳倩﹑張雨劍

現年28歲的吳倩曾出演多部爆紅劇集，《如懿傳》﹑《我只喜歡你》﹑《冰糖燉雪梨》等，在新生代花旦是被看好的女明星之一。但萬萬沒有想到最近她因為被媒體影到帶一位小孩子出門，卻爆出她已結婚並已為人母。雖然她沒有主動承認結婚生子一事，但老公張雨劍就在微博發聲明承認：「正常戀愛結婚，有一個可愛的小孩子，法律手續齊全。你實在不該拍我女兒還把我女兒名字給曝光出來。這次沒保護好她是父母失職。她媽到現在都很自責也很難過。别有下次了。」

雖然男方已立即承認已結婚生子，但網友仍然覺得他人設有問題。事關他還沒爆出此事前，一直在節目上設立自己是單身的，曾揚言：「我也想找女朋友，說實話誰和我談戀愛，都和養了個電子寵物似得。」還同虞書欣一直在炒CP。所以網友們非常生氣，認為他有欺騙的成份。

張雨劍在微博承認已婚生子 。（張雨劍微博圖片﹑吳倩微博圖片）

華晨宇﹑張碧晨

就在年初時網上一直盛傳有一對頂級流量明星已隱婚生子，當時不少矛頭都指向是歌手華晨宇同張碧晨。隨後張碧晨就在微博發長文承認的確已為人母，更直接承認女兒的父親就是華晨宇：「所以我應該告訴他有一個女兒，讓他知情。接着我找到了他，他當時也是整個人都慒了，但是，慒過之後，在見到孩子的那一刻，眼睛裡的溫暖和欣喜是騙不了人的。」隨後華晨宇亦在微博發文：「是的，我們是有一個孩子。」當時震驚不少網友同粉絲。

雖然他們育有女兒，但他們雙方是沒有婚姻關係的，決定無婚姻關係情況下共同撫養。而正正因為此事亦令他們雙方受到不少網友反感，隨之而來傳出男方曾逼張碧晨墮胎﹑出軌等新聞。

華晨宇同張碧晨育有女兒。（華晨宇微博圖片﹑張碧晨微博圖片）

鄭爽﹑張恒

2020年初因為傳出張恒欠債、詐騙、攜款潛逃至美國等消息，令他受到不少謾罵。但相隔一年多後就在今年初他突然在微博發聲明，澄清自己並沒有做過網上所指的詐騙﹑攜款潛逃的事，更揚言留在美國的原因全因為要照顧並保護兩個年幼無辜的小生命。隨之而來，他所指的小生命就被傳是同鄭爽有關，隨後爆出原來二人曾在美國結婚並找代孕。

正因事件愈炒愈烈，鄭爽隨後被爆出有意棄養一對子女，事後遭到網友們的謾罵，認為她的行為毀三觀。之後她在微博發文簡接承認有找代孕，還爆出男方出軌。而鄭爽的父親亦在微博發文指張恒是極品渣男，還公開表示他們不會棄養，會爭取小朋友的撫養權。

雖然鄭爽一方已公開表示不會棄養小朋友，不過已經挽不回形象，更因為代孕棄養風波重挫其演藝事業。除了被廣電總局封殺﹑官媒批評等之外，還傳出連外賣平台亦將「鄭爽」二字設為敏感詞，現在的她已經難回到昔日的光輝了。

鄭爽在最紅的時期被爆隱婚生子。（微博圖片）

明道﹑王婷萱

台灣藝人明道因為被媒體目擊到帶同一女子﹑一位小朋友同家人出遊，所以傳出他已經隱婚生子。大家對這件事亦進行不少討論同猜測，但一直等不到明道的回應。直到去年的6月份，明道就透過經理人對外宣布已成家立室並且做了爸爸，他還在微博貼小朋友的照片道：「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩＋。謝謝大家閞心。」據指二人是在2019年登記結婚的，之所以不公開是適逢哥哥一家輕生，故一切低調處理。

明道原來在2019年已經登記結婚。（明道微博圖片﹑FACEBOOK：@蜜斯王 dessert matters）

吳尊﹑林麗瑩

現年41歲的吳尊年輕時曾作為男子偶像團隊「飛輪海」的成員，作為人氣偶像自然吸引媒體的追蹤。所以在2011年他被媒體目擊到在汶萊的住家晾曬小孩子的衣服同一位女子的照片，隨即傳出他已婚並育有一名女兒，當然他立即否認，還一直強調自己單身。

事關在2006年同Ella（陳嘉樺）拍偶像劇《花樣少年少女》時，二人傳出假戲真做，所以當時緋聞滿天飛。但一次他接受媒體訪問時，卻自爆有9年時間沒有碰過異性，如此堅定的發言讓粉絲們相信他是單身的。

但紙始終包不住火，直到2013年他出書《決定勇敢》的時候，才公開承認已婚生女的事實，當時他的女兒Neinei都已經3歲了，另一半則是他的初戀女友林麗瑩，當年令不少網友同粉絲失望，認為他大話連篇。而在去年3月份他帶同林麗瑩上節目《婚前21天》時，他就曬出當年二人的結婚證書，白紙黑字清楚寫到明二人在2004年就已經成為合法夫妻，而他所組的男團飛輪海則是2005年才出道，所以他在出道前已經是人夫了。

吳尊在出道前已經結婚了。（吳尊微博圖片）