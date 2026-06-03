前男團成員Jack Avery遭前女友買兇暗殺　爭女兒恩怨引爆連環起訴

現年26歲的Jack Avery，是美國前人氣男團「Why Don't We」成員之一。該組合憑藉《8 Letters》等多首熱門歌曲迅速走紅，在全球累積大批粉絲。惟近年團體因合約糾紛及法律問題逐漸停擺，成員亦陸續展開個人發展。正當外界關注其音樂動向之際，Jack Avery卻捲入一宗震驚娛樂圈的買兇謀殺案，事件背後更牽扯出一段糾纏多年的子女監護權紛爭。

Jack Avery。（IG@jackaverymusic）

前女友涉透過暗網買兇

根據美國洛杉磯檢方及多間傳媒報道，Jack Avery的前女友、在TikTok擁有數十萬粉絲的網紅Gabriela Gonzalez，涉嫌與父親Francisco Gonzalez及當時的男友Kai Cordrey合謀，於2020年至2021年間透過暗網尋找職業殺手，企圖將Jack Avery殺害。控方指出，Gonzalez疑因與Jack Avery所生女兒的監護權問題而產生矛盾，遂要求時任男友Cordrey協助在暗網物色殺手。其父更涉嫌提供約1.4萬美元（約11萬港元）作為「訂金」，用作支付買兇費用。

Gabriela Gonzalez。（IG@gabbieegonzalez）

FBI臥底探員介入及時阻止血案

案件最終因聯邦調查局（FBI）介入而曝光。2021年9月，一名偽裝成職業殺手的臥底探員與Cordrey接觸，雙方詳細討論了付款方式，以及如何證明目標已經死亡等駭人細節。執法人員在蒐集足夠證據後隨即展開逮捕行動，成功阻止一場血案發生。目前Gonzalez已被關押在洛杉磯地區拘留中心，保釋金高達200萬美元（約1,560萬港元）；其父則在佛羅里達州落網，正等待引渡回加州受審；Cordrey亦遭警方拘捕。若罪名成立，三人最高可能面臨終身監禁。

Gabriela Gonzalez疑犯照。（加利福尼亞尤里卡警察局官網）

從深情告白到沉默守護

Jack Avery曾在社交平台發表感性帖文，懷念與女兒Lavender相處的時光，深情寫道：「我一生中從未試過比愛你更深的感情。謝謝你做你自己，我很快便會見到你。」他憶述父母從小對他說過——「在你擁有第一個孩子之前，你永遠不會明白何謂愛」，如今他終於領悟，孩子教會他的不只是愛護子女，更是如何真正去愛生活、愛伴侶，以及懂得感恩和陪伴他人。這份父愛，在案件曝光後有了更沉重的註腳。Avery首度開腔回應買兇事件時坦言，多年來為保護女兒一直保持沉默：「我的重點是盡我所能做一個好父親。我很感激能擁有女兒的單獨監護權，她安全、健康，並且被深深地愛着。」從案發前的深情告白，到案發後的沉默守護，他始終以女兒為先，寄語「永遠追求真相」。

Jack Avery發文思念女兒。（IG截圖）