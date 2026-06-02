《蠻野一家》Matt Brown變浮屍　遺體現槍傷　疑飲彈自殺終年43歲

曾參與美國Discovery頻道人氣實境節目《蠻野一家》（Alaskan Bush People）的馬特布朗（Matt Brown），近日驚傳離世，享年43歲。消息曝光後震驚不少觀眾與粉絲，其弟弟諾亞布朗（Noah Brown）也透過社交平台證實噩耗。



根據「NBC」報導，美國華盛頓州奧卡諾根郡警方表示，5月27日接獲民眾報案，指出在奧羅維爾南方一處河流附近發生落水事件。目擊者表示，當時看到一名男子坐在河中，不久後突然聽見異常聲響，回頭查看時，男子已臉朝下隨水流漂走，隨即報警求助。

馬特布朗Matt Brown（Instagram＠mattbrown511）

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搜救人員接獲通報後立即展開大規模搜尋，經過數日努力，終於在5月30日尋獲一具遺體。警方後續確認死者身分為馬特布朗。據悉，執法人員在事發地點附近發現一把槍枝，而死者身上亦有槍傷痕跡。經法醫初步檢驗後，研判此案疑似為走上絕路，目前相關單位仍持續調查中。

《蠻野一家》自2014年開播後廣受歡迎，節目記錄布朗一家人在阿拉斯加偏遠荒野中自給自足的生活方式，播出長達14季。身為家中長子的馬特布朗，憑藉鮮明個性與真誠作風成為節目中的人氣成員之一。

《蠻野一家》中馬特布朗一家的合照（《蠻野一家》節目截圖）

馬特過去也曾公開分享自己與酒癮對抗的歷程，坦率面對人生低潮，獲得不少觀眾支持與鼓勵。他一路參與節目拍攝至2019年，之後逐漸淡出鏡頭前。

布朗家族近年已接連遭遇打擊，節目靈魂人物、家長比利布朗（Billy Brown）於2021年辭世後，《蠻野一家》也在2022年正式畫下句點。如今再傳出馬特布朗離世消息，讓許多一路陪伴節目的觀眾感到相當不捨，也為這個曾在荒野中攜手奮鬥的家庭蒙上一層陰影。

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