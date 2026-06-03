《迷離劫》Owain Rhys Davies猝逝　享年44歲　親屬哀慟天才離世

撰文：TVBS新聞網
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曾出演大衛連治（David Lynch）經典影集重啟版《迷離劫：回歸篇》（Twin Peaks: The Return）的威爾斯裔男星歐文瑞斯戴維斯（Owain Rhys Davies），驚傳於本月初離世，享年44歲。

其家屬透過 Instagram 對外證實噩耗，透露他走得「突然、自然且平靜」，但並未透露英年早逝的原因。突如其來的消息令全球粉絲與影視圈感到震驚與不捨。大衛連治去年過世時，歐文還有發文悼念，未料相隔一年之後歐文也離世。

Owain Rhys Davies驚傳於本（6）月初離世，享年44歲。（IG@owainrdavies）

Owain Rhys Davies曾出演大衛連治的《迷離劫》、科幻劇《先見之明》等多部著名影視劇，被業內譽為天才藝術家：

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實力派戲骨！曾活躍於多部熱門科幻影集

歐文·瑞斯·戴維斯是影視圈公認的實力派演員，最廣為人知的角色，莫過於 2017 年在經典影集重啟版《迷離劫：回歸篇》中飾演「威爾森探員」（Agent Wilson）。

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除此之外，他的演出足跡遍佈多部熱門作品，包括 Netflix 科幻神作《先見之明》（The OA）、電影《愛麗絲夢遊仙境2：穿越魔鏡》（Alice Through The Looking Glass），以及諷刺恐怖喜劇《連環殺手生活指南》（A Serial Killer’s Guide To Life）。業界親友對他的評價極高，一致稱他是一位「擁有非凡才華的藝術家」。

消息曝光後，影視界紛紛發文哀悼。《迷離劫》官方 Instagram 發布致敬聲明，寫道：

我們的心與他的家人、朋友及所有愛他的人同在，謝謝你成為《迷離劫》世界的一份子，威爾森探員。

威爾斯國家劇院（Welsh National Theatre）更發出長文表達哀痛，讚揚歐文對威爾斯戲劇與影視界的卓越貢獻，

歐文是一位非凡的天才，他的熱情、創造力與對表演技藝的奉獻，將永遠留在人們心中。我們只能在心中想像，那些他原本能夠繼續述說的故事。

並以威爾斯語「Cysga’n dawel, Owain（歐文，安息吧）」作為最後的悼念。

歐文的父親康威與兄弟羅德里於 Instagram 發布聲明，沉痛表示：「這則消息讓許多人感到震驚，我與父親抱著極度悲痛的心情分享我兄弟逝世的消息。」家屬特別感謝各界如潮水般湧入的哀悼訊息，並感性表示：

歐文擁有的愛與友情觸及了廣闊的世界，得知他如此受人愛戴，對家人而言是莫大的慰藉。

家屬目前正著手處理後事，並懇請外界在這段艱難時刻，能給予家屬適度的隱私空間，處理這場毀滅性的失去。隨著後續情況明朗，家屬將在適當時間分享更多資訊。

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