內地歌手李昊奪紅館檔期引質疑　粉絲抹黑張敬軒攻擊洪嘉豪惹爭議

內地歌手李昊因知名度與本港歌手資源失衡問題，獲批紅館檔期後引發網民質疑。其粉絲隨即展開瘋狂的網絡反擊，不僅惡意抹黑樂壇前輩張敬軒、指責新生代洪嘉豪，更公開發表「粵語已過時、紅館不如內地場館」的貶低言論。

李昊近日在微博發文，總有一天會開紅館。（康文署官網）

內地歌手李昊近期成功申請並獲得香港紅館演唱會檔期，此事隨即在網絡平台上引發了巨大的質疑聲浪。許多網民在網絡平台上發文批評紅館的審批機制，表達出對許多香港本土歌手長期排不到紅館檔期，而一位知名度相對較低的歌手卻能順利拿到檔期的強烈不滿。這股針對紅館制度的批評隨即觸發了李昊粉絲的激烈反應，導致粉圈在網絡上四處展開攻擊。

李昊獲批紅館引熱議。（Threads）

李昊此前曾多次翻唱張敬軒歌曲更表達對張生的喜愛。（小紅書）

提議邀張敬軒當嘉賓引粉圈開戰

衝突隨後進一步擴大並波及到多位香港樂壇前輩。當有網民在社交平台建議李昊邀請張敬軒擔任演唱會嘉賓時，李昊的粉絲隨即發表大量陰陽怪氣的言論：「張敬軒政治立場有問題且上不了台面。」甚至嘲諷其因黑料洗不乾淨而無法回到內地發展，言語中更透露出偶像翻唱前輩的歌曲是一種賞賜。隨後網絡上出現了大量針對張敬軒的惡意攻擊帖子，此外李昊粉絲還公開指責香港新生代歌手洪嘉豪搶奪了其偶像哥哥「Kaho」的稱呼，種種盲目攻擊的舉動被大眾批評為自導自演且四處惹火頭。

張敬軒無辜躺槍。（Threads）

事實上李昊在內地一直主打傳承和致敬廣東歌的人設，並翻唱了大量張敬軒及其他香港歌手的作品。雖然順利拿到紅館檔期，但其實際聽眾數據遠不及許多香港本地的新生代歌手。然而其粉絲卻長期發表不尊重香港歌手以及粵語的言論，公開宣稱粵語歌早已不流行並勸大眾醒醒，更直言紅館在他們眼裡還不如內地的體育場館，同時也極度瞧不起香港本土的新人歌手。

網民指粉絲自導自演，周圍惹火頭。（Threads）

網民評價：張生今年火太旺，真係躺着也中槍。（Threads）

李昊既然選擇享受傳承廣東歌的人設光環，就應當承擔起引導粉絲學會尊重粵語和樂壇前輩的責任。如今他長期缺乏對粉絲的正面約束，導致每次粉圈爭吵都極為嚴重，其粉絲的傲慢言行與極端攻擊已經完全破壞了他苦心經營的傳承形象。