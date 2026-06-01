導協提名出爐！章子怡辛芷蕾爭影后　楊冪無緣提名疑失魂險摔倒

撰文：種嚶嚶
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中國電影導演協會於近日正式公布「2025年度榮譽」六大獎項提名名單，涵蓋年度導演、影片、青年導演、編劇及演員類別。中國電影導演協會公布的提名名單，將之前的初評入圍名單大幅縮減，當中影帝影后最受外界矚目。

中國電影導演協會於近日公布「2025年度榮譽」提名名單。（微博圖片）
中國電影導演協會於近日公布「2025年度榮譽」提名名單。（微博圖片）

2025年度榮譽「年度女演員」提名公佈

獲「年度女演員」提名分別為章子怡、馬伊琍、張子楓、高葉、辛芷蕾五位演員。其中章子怡時隔十二年再度斬獲導協提名，憑藉《醬園弄·懸案》入圍；而馬伊琍憑《花漾少女殺人事件》順利入圍；張子楓則以《花漾少女殺人事件》與《捕風追影》兩部作品拿下雙提名；高葉以《南京照相館》的亮眼表現獲得業界認可；辛芷蕾曾憑《日掛中天》贏得威尼斯影后殊榮。而初評階段靠《醬園弄·懸案》與《長安的荔枝》入圍的楊冪，最終無緣正式提名。

章子怡《醬園弄·懸案》電影海報。（微博圖片）

楊冪疑落選提名活動險摔倒

楊冪曾憑劇集《生萬物》提名白玉蘭視后，在導協公布提名後兩小時，楊冪出席品牌代言的直播活動，疑似受落選提名影響心神不寧，導致她險些被裙襬絆倒，幸好主持人扶住她，才不至於在直播間摔倒。畫面顯示現場地面濕滑，楊冪當晚穿著較高的高跟鞋才險些摔倒。所幸她穩住並沒有摔倒，事後仍從容完成剩餘的直播環節。

楊冪疑落選提名活動險摔倒。（微博圖片）
楊冪疑落選提名活動險摔倒。（微博圖片）

易烊千璽成導協史最年輕「四提」演員

除此之外，「年度男演員」競爭同樣激烈入圍者包括《狂野時代》易烊千璽、《捕風追影》梁家輝、《南京照相館》王傳君、《長安的荔枝》大鵬及《大風殺》辛柏青。易烊千璽憑《狂野時代》一人分飾五角的突破性演繹備受業界好評，這亦是他第四次入圍該獎項，也成為導協史上最年輕的「四提」演員。梁家輝則藉《捕風追影》橫掃多個頒獎禮，在香港電影導演會年度大獎、首屆CMG中國電影盛典及第44屆香港電影金像獎封帝，拿獎勢頭強勁。

易烊千璽成導協史最年輕「四提」演員。（微博＠TFBOYS-易烊千玺）
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