吳卓羲舊愛近況曝光竟撞樣章小蕙？　身材依舊火辣被讚：天選妲己

現年39歲的內地女星張馨予，當年與吳卓羲（Ron）的一段情轟動中港兩地。2011年，網上瘋傳兩人的床照，促使戀情曝光；其後她曾與內地男星李晨交往，至2018年情定軍官何捷。張馨予婚後生活低調而甜蜜，即使老公後來被爆出轉行在廣州大學任職保安，而且年薪約為15萬人民幣，引來外界質疑男方「配不上女方」，張馨予亦第一時間挺身發文護夫，在微博寫下：「價值觀是個好東西。」獲網民大讚好老婆，成功洗底昔日的負面形象。

網上瘋傳吳卓羲與張馨予的床照，令二人戀情曝光。（微博圖片）

吳卓羲當年與張馨予的戀情鬧得熱烘烘。（微博@Ron吳卓羲）

張馨予於2018年情定軍官何捷。(微博@张馨予 )

張馨予曾參加《乘風破浪的姐姐》第二季。（微博@張馨予）

張馨予多年保持魔鬼身材。（微博@張馨予）

張馨予身材依舊火辣

最近，張馨予忙於演出其主演舞台劇《江南·十二場歡聚》，演出過後獲大批粉絲在場外守候。從網民曝光的現場短片可見，張馨予身穿一件紫色露肩貼身上衣，下身搭配一條牛仔短裙，雖然她早已貴為人妻，但保養得宜，依然「有前有後」，身上一絲多餘的贅肉都沒有，身材保持得極之火辣，盡顯凹凸有致的完美線條，散發着陣陣成熟女人味。

張馨予日前演出後，大批粉絲在場外守候。（小紅書圖片）

張馨予與粉絲自拍。（小紅書圖片）

網民激讚樣靚身材好。（小紅書圖片）

勸導粉絲要理性追星

面對熱情粉絲，張馨予表現得相當親民，除了跟大家自拍留念外，更語重心長地勸導粉絲要理性追星。她對着現場圍觀的粉絲表示：「我希望我的演出結束以後，你們要把重心全部放在自己的生活和工作上，好不好？」她更直言留意到有粉絲這半年來每個星期都跟着她跑不同的城市，忍不住溫柔「責備」道：「追星可以，但是不能追成這樣，好嗎？」其後，張馨予更主動幫粉絲調整手機的拍照亮度，細心舉動融化眾人。

張馨予語重心長地勸導粉絲要理性追星。（小紅書截圖）

網民大讚張馨予「三觀正」。（小紅書截圖）

張馨予身材依舊火辣。（小紅書截圖）

張馨予狀態驚人

此外，不少網民將焦點放在張馨予的驚人狀態上。而博主見完真人後，也不禁發文盛讚這位《封神英雄榜》中的「蘇妲己」：「見到張馨予姐姐了，巨美，臉巨小，完全就是天選妲己，巨漂亮，巨瘦，身材巨好，真人比視頻臉小，上鏡甚至有一點點吃虧！」

貼文一出，隨即引來大批網民認同，紛紛留言大讚：「她超級美的，不懂為什麼有的人黑她是照騙」、「真的挺耐看的」、「好漂亮，臉美身材超好」、「一點沒有小肚子啊，好平」、「她身材真的好」。除了外貌，張馨予的三觀亦備受讚賞：「不但長得漂亮，感覺她人品也挺好的，三觀超級正」、「嫁了軍人之後完全蛻變了」、「嫁了個軍人，三觀好正」、「真的大美女很大氣」、「她真的很霸氣可愛」、「挺有人格魅力的」。當中亦有網民指出，張馨予現時的容貌竟隱約有些撞樣章小蕙，留言表示：「真的很像章小蕙年輕時候」、「她老了以後應該和章小蕙一樣美」，不過普遍網民都認為兩人各有各美，無須刻意作對比。

網民覺得張馨予與年輕時的章小蕙有點似樣。（小紅書截圖）

章小蕙也是公認美女。（微博圖片）

曾形象負面

身材出眾的張馨予早年曾做過足球寶貝，憑着大膽的作風成功引起關注，她曾因為全裸上陣拍攝廣告而爆紅，但之後她過往的私生活被揭，包括與前男友的親密照，因而掀起熱議。除了因為被爆出大尺度照片而背負罵名之外，張馨予更因為情史而被揭黑歷史，絕對是娛樂圈的話題女王！不過，自2018年下嫁軍官何捷、成為「軍嫂」後，張馨予作風大改。婚後她洗盡鉛華，經常在社交平台分享貼地的日常生活，徹底擺脫了過去「高不可攀」與愛「炒作」的負面形象，洗底成功！

張馨予不但樣貌標緻，更擁有姣好身材，早在22歲時就因為擔任足球寶貝而備受關注。（微博@張馨予）