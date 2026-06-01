《逐玉》學霸林沐然驚傳「降級轉學」　網民踢爆為拍戲狂缺課所致

人氣古裝劇《逐玉》不止讓男星張凌赫爆紅，在劇中飾演「隨元青」的20歲男星林沐然也圈粉無數，童星出身的他，2024年高分拿下中央戲劇學院、上海戲劇學院表演「雙料第一」，之後選擇中戲就讀，被視為演藝圈中的學霸。



近日他卻被爆從中戲轉學到湖南藝術職業學院專科，因為該校成績與等級與中戲差很多，形同從頂尖學校「降級轉學」，消息曝光後立刻引發內地網絡炸鍋：

「爸媽是瘋了嗎？」

林沐然（微博@林沐然）

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根據湖南藝術職業學院官方日前發布公告，林沐然以「祖父母年事已高、體弱多病，需要就近照護」的特殊家庭困難為由，申請從中央戲劇學院2024級表演本科，轉入該校的2025級專科。而林沐然的高考成績為437分，這間學校專科最低錄取成績線是239分，程序上符合《普通高等學校學生管理規定》。該公告於5月19日公開，直到5月底才傳開。

湖南藝術職業學院已將5月19刊出的公告撤下。（湖南藝術職業學院）

而這番看似感人的轉學理由，隨即遭到網友瘋狂打臉，網友揪出在公告期間，林沐然人正身處橫店密集拍攝新劇《煙雨神遊記》，7月還準備進組拍新戲《一念江南》，跨省行程可說是滿檔，跟留在湖南照顧祖父母的說法完全衝突，加上網傳他戶籍涉及北京，家境優渥，若真有照護需求，大可以雇用專業看護照顧老人家，放棄中戲的舉動顯然不合常理。

網友質疑這一切恐有黑幕，據悉，林沐然就讀的中戲「動作表演專業」是由巨星吳京牽頭創辦的首屆班，該專業2025年已宣布停招，制度上完全無法降級或休學。網友猜測，林沐然疑似是在憑《逐玉》走紅後戲約激增，長期請假拍戲、缺課過多，觸碰到中戲嚴格的考勤紅線，面臨被退學的危機，才在情急之下出此下策，試圖轉學到管理寬鬆的專科以保住學生身份。

不過隨著批評越來越烈，林沐然似乎打消這個決定，終於在5月30日深夜透過微博發表緊急聲明，發文表示：「此前相關轉學事宜已全面停止。團隊將結合藝人專業發展與學業情況，穩步推進後續規劃，感謝大家的關心與理性關注。」聲明發布後，湖南藝術職業學院官網上的轉學公告也已悄悄被撤下。

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