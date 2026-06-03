鍾景輝逝世｜鍾景輝為《尋找他鄉的故事》任旁白磁性聲音終成絕響

今天（3/6）香港的演藝界與無數觀眾，共同迎來了一個令人無比痛心的消息。戲劇大師「King Sir」鍾景輝，於今早在家中睡夢中安詳離世。其姪兒鍾至權發出公告，證實了這個消息，字裡行間滿是沉痛。King Sir 一生奉獻給舞台與銀幕，桃李滿門，他的離去，香港演藝界痛失了一位跨越時代的藝術巨擘。King Sir 一生將靈魂徹底奉獻給戲劇，他留下的作品，橫跨了電視、電影與舞台劇，每一部都承載著香港人的集體回憶。

鍾景輝為亞洲電視經典紀錄片系列《尋找他鄉的故事》擔任旁白，其充滿人文關懷與磁性的聲線街知巷聞。(網上截圖)

《尋找他鄉的故事》：用一道聲音，撫慰一個時代的漂泊

在 King Sir 眾多家喻戶曉的作品中，《尋找他鄉的故事》無疑是最具情感穿透力的一部。這部經典紀錄片當年風靡全港，而 King Sir 那獨一無二、極具磁性的旁白，正是這檔節目的靈魂所在。他的聲音沉穩、厚重，不帶一絲刻意的煽情，卻在不疾不徐的語調中，將漂泊在世界各地的華人血淚、孤單與堅韌，娓娓道來：「在異鄉的土地上，他們用汗水寫下自己的故事……」

電視與銀幕的百變身影：從《甜孫爺爺》到大銀幕

除了那道治癒人心的聲音，King Sir 在電視與電影中所塑造的角色，同樣入木三分。在 TVB 經典劇集《甜孫爺爺》中，他飾演那位風趣幽默、充滿智慧卻又帶點固執的爺爺「文太來」，與後輩演員們擦出無數火花，形象深入民心，更憑此劇榮獲萬千星輝頒獎典禮的「萬千光輝演藝大獎」。無論是慈祥的長輩、威嚴的法官，還是深藏不露的角色，King Sir 總能以他內斂而精準的演技，壓住整個場面的氣場。