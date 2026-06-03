鍾景輝逝世丨黎耀祥、李司棋痛別師父　有聽聞身體狀況不是太好

香港演藝界及劇壇於今日（3日）迎來令人極度沉痛的噩耗，被譽為香港話劇界一代宗師、人稱「King Sir」的鍾景輝，今日清晨被證實於家中睡夢中安詳離世，享年89歲。其姪兒鍾至權隨後發出聲明，沉痛證實死訊，並表示家屬正著手處理身後事，後續將公布喪禮及追思安排。



戲劇大師、人稱「King Sir」的鍾景輝今日（3日）於家中安詳離世。（《牛下女高音》影片截圖；01製圖）

黎耀祥痛惜鍾景輝「戲裏戲外皆師父」

曾與鍾景輝合作《愛·回家之八時入席》、《大太監》等多部經典劇集的視帝黎耀祥，在接受東網訪問時表示與太太已收到消息，對此感到相當惋惜。

黎耀祥在劇集《大太監》中飾演太監李蓮英。 (《大太監》 劇照)

黎耀祥透露，近年其實一直有聽聞鍾景輝的身體狀況不是太好，自己同鍾景輝最後一次合作已是2016年的《八時入席》。當年在《大太監》中鍾景輝正好飾演黎耀祥的師父，黎耀祥說鍾景輝戲裏戲外的教導都讓他獲益良多，沒想到當年的片場一別，如今已成天人永隔。

黎耀祥與鍾景輝最後合作的一部劇集是《愛·回家之八時入席》；（左起）鍾景輝、毛舜筠、黎耀祥與陳國邦。（香港01攝）

李司棋感念恩師：真正的巨星導師

一直將鍾景輝視為一生敬重老師的李司棋，聽到噩耗後同樣感到十分難過，她透露雖然過往只曾有過一些工作上的合作，但一直非常敬佩對方。

1976年，李司棋就随無線高層鍾景輝過檔麗的電視。（網上圖片）

李司棋感性地細數鍾景輝的生前記號，知道鍾景輝擁有一個安靜且安逸的晚年生活，身邊一直有親人及子姪悉心照顧他，為他溫馨的晚年感到一絲安慰。李司棋還讚揚他對待工作永遠專注且嚴肅，面對後輩演員更有無比的耐心予以教導，是一位名副其實的「真正的戲劇大師」。司棋姐坦言，自己演藝工作生涯中，最大的得著就是能遇到這麼好的老師，並承諾將會「永遠懷念，敬佩他！」