王祖藍廣西玉林食米粉惹「清場」爭議　引網民不滿炮轟耍大牌

日前有廣西玉林的網民在社交平台發文控訴，指控王祖藍在當地一家米粉店用餐時涉嫌「清場」，強行要求正在就餐的顧客離開，隨即在網上掀起軒然大波。



王祖藍近日到廣西參加文旅活動。（影片截圖）

網民怒轟：吃個粉也要清場？

根據爆料網民上傳的影片與內容，當時她正在店內就餐，王祖藍進店後，突然有一名女子向在場正在就餐的顧客提出要求，該網民質疑藝人進店後就要清場：「@王祖藍 這麼大排場，來我大玉林吃個粉都要清場。」該網民指出，當時該名女子態度強硬地對在場正在用餐的顧客表示「先出去」。

到了晚上，王祖藍來到玉林當地一家麵館。（影片截圖）

據悉，當時不少顧客正在店內用餐，突然遭到一名女子出面驅趕，讓在場消費者感到相當錯愕與不滿。帖文曝光後，隨即引發許多網民不滿，質疑王祖藍享有特權、排場過大。

有網民拍片炮轟王祖藍：「@王祖藍 這麼大排場，來我大玉林吃個粉都要清場。」（影片截圖）

許多網友質疑王祖藍排場過大。（抖音截圖）

官方發文回應王祖藍拍攝風波

隨著爭議越演越烈，有內地傳媒於6月3日分別聯繫了涉事米粉店的店家以及影片的發布者，試圖還原真相，卻意外牽扯出雙方各執一詞的局面。

亦有現場觀眾發文稱王祖藍並非清場耍大牌，請網民理解一下。（影片截圖）

店方明確澄清，影片中出面要求顧客離開的那名神祕女子，絕對不是店內的員工。而投訴的網民則堅稱，該名女子就是王祖藍隨行的工作人員。不過，關於該女子當時的真實發言，發布者做出了進一步補充，透露對方當時完整說的其實是：「吃粉先出去，（我）不是黑粉。」

視頻拍攝者後續稱不是（王祖藍）黑粉。（抖音截圖）

如今那段充滿爭議的影片已被刪除，玉州區文化體育和旅遊局於6月3日晚發布官方通報澄清實情，拍攝前工作組已徵得店家完全同意。因店面空間較小，現場採取了分區管理，明確劃分「拍攝區」與「正常就餐區」，強調並未進行清場，以保障食客正常用餐。

玉州區文化體育和旅遊局公開發文致歉。（微信公眾號＠玉林發佈）

拍攝時由於圍觀群眾較多，一名文旅局工作人員出於安全與便於拍攝的考量，請求現場食客配合。但因溝通方式過於簡單、舉措不當，遺憾引發了現場誤解。

目前，玉州區文旅局已對此事件公開深表歉意，並對涉事工作人員進行了嚴肅的批評教育。

從現場影片來看，王祖藍還是同劉倬昕一齊吃粉的。（影片截圖）