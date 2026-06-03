Edan呂爵安公開承認已有「老婆」　網民笑翻：今天不是愚人節

男團MIRROR成員Edan（呂爵安）向來以「玩得」、毫無偶像包袱著稱。近日他竟然在社交平台上大動作「認愛」，親自回覆了一位多年來對他瘋狂迷戀的粉絲，幽默大方的舉動瞬間引發全網熱烈討論！



呂爵安（Edan）向來以玩得、零偶像包袱著稱。（IG@edanlui）

狂迷自稱「呂爵安老婆」 Edan回覆「公然放閃」

事件源於一名多年來極度沉迷於Edan的狂熱粉絲，她長期在網絡上自封為「呂爵安老婆」。該名粉絲不僅對外聲稱自己是Edan的「私人助理」，還煞有介事地表示自己可以接受其他網友的投稿，幫忙在社交網上代為發文，甚至更大膽表明自己所做的一切「已經與呂爵安商量過」。種種活在自己幻想世界的出位舉動，過去一直讓大批網民嘖嘖稱奇。

粉絲自封「呂爵安老婆」，在網絡狂熱求愛。（Threads截圖）

原本大家都以為這只是狂迷一廂情願的「自High」行為，怎料Edan本尊這次竟然親自「翻牌」，順著對方的劇本演下去，留下了一段極具殺傷力的寵溺神回覆：「咪叫咗你低調啲，係都要咁唔聽話嘅，唉」。這句充滿「人夫責備嬌妻」既視感的無奈留言一出，大批粉絲立刻湧入朝聖，討論區瞬間炸開了鍋。

該位網民還在留言區回復感謝祝福。（Threads截圖）

呂爵安的回復引得大批粉絲的瘋狂留言。（Threads截圖）

粉絲集體暴動：原來你才是MIRROR第一人夫

Edan這波史無前例的逆向操作，讓看熱鬧的網民和粉絲們紛紛湧入留言區，大讚他「太神了」、「夠玩得」，並紛紛留下爆笑神回覆：

「笑死我，咁多年第一次見你覆佢，今日受咩刺激決定玩埋一份？」

「原來你先係MIRROR第一人夫！」

「大佬，係六月一喎，唔係四月一喎！」

