周潤發孖苗僑偉開餐被林澄光撞破　64歲戚美珍跟跑回春愈跑愈年輕

近日知名美食家「少年食神」林澄光在食店內，意外遇上現年71歲的影帝周潤發（發哥）與「無綫五虎將」苗僑偉（三哥）飯敘，隨即拍下珍貴合照。從照片所見，向來親民無架子的發哥，親自拿着手機自拍，笑容滿面、精神奕奕。而站在後方的苗僑偉則展露招牌型男笑容，氣氛輕鬆愉快。這次偶然的捕獲，不單讓網民大讚兩位巨星保養得宜、狀態極佳，更讓人再次聚焦這對相識數十載的演藝圈好兄弟身上。

發哥、三哥與林澄光合照。（IG@michaelcklam）

從TVB結緣攜手走過逾四十年

周潤發與苗僑偉的淵源，始於上世紀八十年代初的TVB時期。1981年，二人在經典劇集《火鳳凰》首度合作；1983年的《播音人》則是他們第二套聯手作品，當年發哥飾演風流倜儻的韋業昌，三哥則飾演呂熙，劇中對手戲相當精彩。此後，二人再於《蘇乞兒》及台慶大劇《楊家將》中結緣。數十載轉眼過去，一位成為國際影帝，一位是深受愛戴的資深演員，身份地位幾經變遷，唯獨兄弟情始終如一。

劉德華（左起）、周潤發、苗僑偉。（《蘇乞兒》電視劇劇照）

苗僑偉夫婦成星級跑步團忠實「鐵腳」

私底下，周潤發與苗僑偉的交情極為深厚。近年發哥積極推廣跑步文化，星級跑友圈日益壯大，苗僑偉與太太戚美珍正是其中忠實「鐵腳」，經常結伴跑勻全港各區。苗僑偉曾透露，自己自五年前起跟隨發哥跑步，至今每周至少跑四至五日，每次約四十五分鐘，風雨不改。他笑言：「唔開工就去跑，朝早跑當做晨運，三嫂都有跑，跑到佢啲腰骨痛都好返，而家好似跑上癮咁，最enjoy去跑完食早餐，食極都唔肥，好彩撞到發哥呢個神仙打救我！」言談間盡顯對發哥的感激之情。而戚美珍自愛上跑步後狀態回春，即使素顏上陣皮膚依然緊緻，狀態回春愈跑愈年輕。