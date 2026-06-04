56歲陳松伶暴瘦變身紙片人引擔憂　曾因病切除子宮致終身不育

現年56歲的昔日TVB當家花旦陳松伶，近年與比她年輕8歲的內地演員丈夫張鐸長駐內地發展。日前，陳松伶上載了一段與老公同框的溫馨短片，然而大批網民看過影片後，震驚地發現，鏡頭前的陳松伶整個人瘦了足足幾個碼，薄如「紙片人」，隨即引發全網對她健康狀況的強烈擔憂。

陳松伶日前在港舉辦演唱會。（小紅書@陳松伶）

地獄減肥4年瘦出超尖下顎線

其實，陳松伶步入中年後新陳代謝減慢，加上有老公的寵愛，近年難免出現了幸福的微胖體態，其體重問題亦一度成為媒體焦點。為了健康與重拾自信，陳松伶自2022年起便痛定思痛，下定決心展開漫長的減肥之旅。從最新的影片中可見，她的減肥成果絕對可以用「驚人」來形容，昔日的包包臉完全消失，換來的是骨感十足、線條分明的超尖下顎線。

一方面，有粉絲大力激讚她展現了超凡的自律與毅力，成功逆齡重塑少女般的輕盈體態；但另一方面，大部分網民則憂心忡忡，認為她現時的面容略顯憔悴，驚呼「這不是瘦，是乾癟」。

網民紛紛提醒她要注意健康。（小紅書@陳松伶）

曾因病切除子宮終身不育

在陳松伶與張鐸這段婚姻背後，其實隱藏著重大遺憾。陳松伶早年曾不幸患上子宮肌瘤，為了保命被迫接受切除子宮手術，導致終身無法生育。她曾無數次在節目及訪問中痛哭吐露心聲，坦言自己無法為張家繼後香燈、傳宗接代，是她這輩子心中最難拔除的一根刺，甚至為此對丈夫深感內疚與虧欠。

然而，擁有大智慧的張鐸卻用無限的愛與包容，親手幫太太解開了這個心結。多年來，張鐸不僅對外宣稱自己是「丁克」，更始終溫柔地站在陳松伶身後當最強後盾。正是這份堅定不移、超越世俗偏見的「神仙愛情」，才讓陳松伶慢慢走出陰霾，重新找回笑容。

陳松伶與老公張鐸。（《恰好去遠方2》微博圖片）

昔日TVB收視女王轉戰內地舞台劇

回顧陳松伶的演藝生涯，她無疑是港劇黃金時代的代表人物。作為 TVB 九十年代的「首席收視女王」，她曾主演過無數膾炙人口的經典神劇，包括《天涯歌女》《笑看風雲》《天地男兒》等。

近年，實力派的陳松伶轉戰內地舞台劇界，早前她演出的音樂劇《出走》大獲好評，但當時已有很多現場觀眾指出她出現蘋果肌下垂、面部膠原蛋白流失的跡象。如今再加上地獄式減肥導致身形暴瘦，難免讓看著她長大的香港及內地劇迷倍感心疼。