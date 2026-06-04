黃翠如孖蕭正楠背貼背高調放閃　化身集郵狂曬後台世紀大合照

TVB日前隆重舉行《2026TVB年中節目巡禮》，現場星光熠熠。近年主力在旅遊節目大放異彩的黃翠如亦現身支持。活動當天，翠如身穿一襲充滿夏日浪漫氣息的粉色碎花吊帶長裙，散發出滿滿的溫柔仙氣。一向在圈中人緣極佳的她，一到後台見到台前幕後的老友便興奮莫名，瞬間化身「合照狂魔」滿場飛。

黃翠如粉色碎花吊帶長裙仙氣飄飄。（IG@wongtsuiyu）

後台孖老公蕭正楠「背貼背」放閃

在翠如公開的一眾照片中，最矚目的焦點莫過於她與老公蕭正楠（Edwin）的甜蜜同框。當天阿蕭身穿一套灰色休閒西裝，帥氣十足。兩人在後台玩起「背貼背」依偎而坐，翠如對著鏡頭笑得一臉燦爛幸福，而阿蕭則一如既往地收起平時的搞笑本色，露出招牌「寵溺笑容」。夫妻二人旁若無人般高調放閃，恩愛指數直接爆燈，簡直羨煞旁人！

蕭正楠當天身穿灰色休閒西裝，與翠如背對背貼住坐。（IG@wongtsuiyu）

除了向老公放閃，好客的翠如當然不忘找一眾「經緯同窗」聚舊。她先找來好姊妹陳自瑤合照，身穿水藍色掛頸晚裝的自瑤吸睛度十足，翠如從後緊緊擁抱著她，更親密地將臉貼在對方的臉頰上，盡顯深厚閨密情。隨後，她亦晒出與多年旅遊拍檔洪永城的默契單獨合照。

後台世紀大合照

最令網民驚喜的，是翠如這次竟然成功召集了一張陣容鼎盛的「後台世紀大合照」！世紀大合照星光陣容包括：蕭正楠、黃翠如、陳展鵬、洪永城、姚子羚、陳煒、劉佩玥、陳楨怡、丁子朗、張馳豪等。新老兩代一眾小生花旦難得齊聚一堂，大家對著鏡頭擺出各式各樣的鬼馬手勢，神情輕鬆愉快，畫面極具傳承感。

黃翠如更曬出陣容鼎盛的藝人後台大合照。（IG@wongtsuiyu）

翠如感性發文：所有認識都是緣分

促成這張珍貴合照的翠如，事後亦感觸良多，在社交平台寫下一段真摯的感性寄語：「集郵日。待在這間公司這麼多年，一直都想影一張大合照。終於唔怕羞，開個口，雖然冇可能齊人，不過已經難得，所有認識都是緣分，希望我們每一位唔覺唔覺相識了很多年的同事們，今後日子，甚麼都好！」

照片曝光後，大批網民紛紛湧入留言區，大力激讚翠如「越來越靚」、「狀態大勇完全是少女風範」、「人緣好才能一開口就叫齊人，希望大台的同事們今後都發展順利，期待下一次巡禮更齊人！」