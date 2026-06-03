鍾景輝逝世｜彭秀慧曬畢業合照痛悼恩師：改變了我的人生

被譽為「戲劇教父」的資深舞台劇演員兼導演鍾景輝（King Sir）今日（6月3日）驚傳離世，享年89歲。消息一出，震驚整個演藝界，多位圈中藝人及曾受他教導的學生紛紛發文悼念。

曾是 King Sir 演藝學院學生的著名編劇兼導演彭秀慧，在得知恩師噩耗後，隨即在社交平台 Instagram 上載了一張當年的畢業合照。相中年輕的彭秀惠身穿畢業袍、手執鮮花，與笑容慈祥的 King Sir 並肩而立，照片右下角的時間顯示為1997年，珍貴無比。

彭秀惠曬畢業合照痛悼恩師：改變了我的人生。（IG:kearenpang)

彭秀惠發文：認識了「The Show Must Go On」的意義

彭秀惠以「親愛的 King Sir」為題撰寫長文，字裡行間充滿對恩師的感激與不捨。她回憶起當年入讀演藝學院的面試情景：「仍然記得當日學院面試你坐在席中，感謝你令我成為其中一個戲劇學院學生，改變了我的人生。」

她續指，非常感恩曾成為 King Sir 的學生、演員以及同台對手，並從對方身上深深學習到對戲劇的熱誠，更令她真正認識到 "The Show Must Go On" 這句話的深刻意義。最後，彭秀惠感謝 King Sir 對香港舞台劇作出的偉大改變，並承諾會謹記教誨，繼續尋找戲劇中的真善美：「我們永遠懷念你。The Show will Go On.」

一生奉獻戲劇 培育無數巨星

鍾景輝（King Sir）一生致力推動香港的戲劇發展，他不僅是香港演藝學院戲劇學院的創院院長，亦在電視台及舞台劇界貢獻良多，多年來桃李滿門。黃秋生、劉青雲、張達明、謝君豪等無數演技派巨星，均曾受過他的指導或啟蒙。如今 King Sir 雖然離去，但他對香港演藝界的精神奉獻，將藉由他的學生們繼續傳承下去。

King sir鍾景輝與戲劇院學生合照。（IG:kearenpang)