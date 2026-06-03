鍾景輝逝世｜昔日高徒黃秋生悲痛發文哀悼：帶着沉痛心情永遠思念

香港戲劇界今日（6月3日）傳來令人痛心的消息。人稱「King Sir」的香港戲劇教父、前演藝學院戲劇學院創院院長鍾景輝今日離世，享年89歲。消息一出，整個演藝圈陷入沉痛哀思。

與King Sir有着深厚師徒情誼的金像影帝黃秋生，隨即在社交平台發文悼念，字裡行間充滿對恩師的無限敬意與不捨：「King sir 我們帶着沉痛的心情，對您永遠思念，銘記着您的教誨，繼續在戲劇路上奮力前行。 記念桃李滿天下的萬世師表。」

黃秋生在IG貼出恩師鍾景輝照片，並發文悼念。（IG:anthonyperrywong）

演藝學院結師生緣 秋生自豪封「大師兄」

黃秋生與鍾景輝的淵源極深，他亦一直視King Sir為演藝生涯中最敬重的恩師。回顧1984年，鍾景輝受邀擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長，開創了香港系統化戲劇教育的先河。而黃秋生正是該校的第一屆畢業生，因此他多年來都常自豪地自稱為演藝學院的「大師兄」。

在學期間，黃秋生接受了King Sir系統性的戲劇教育與方法演技指導。對於恩師的教導，他認為King Sir所傳授的戲劇理論與表演技巧讓他畢生受用，更是奠定他日後享譽影壇、成為演技派巨星的最重要基石。

曾花3小時寫三頁講稿 說相聲力撐恩師80大壽

除了在學術與演技上的提攜，兩人在私底下亦感情深厚，黃秋生對恩師的節慶祝賀與關心從不缺席。最令人印象深刻的，莫過於2017年鍾景輝舉辦80歲壽宴時，黃秋生不僅親自到場力撐，更花足3個小時、字斟句酌地撰寫了整整三頁紙的講稿在台上宣讀。當晚，秋生更在台上加碼表演單口相聲為恩師賀壽，全場掌聲雷動。這份花盡心思的舉動，足見他對老師的敬愛與尊重早已超越一般師生。