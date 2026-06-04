64歲利智神隱2年隨李連杰激罕現身尼泊爾　逆齡回春重返巔峰狀態

現年64歲的利智於1986年獲亞洲小姐冠軍後開始演藝圈生涯，早年參演影視作品，憑性感的身材引發不少討論。1999年她與李連杰步入婚姻，成為其第二任妻子。利智婚後十分低調，平日極少公開露面。



利智隨李連杰現身尼泊爾見仁波切。（小紅書圖片）

利智時隔兩年再度露面 狀態重回昔日巔峰

近日，利智與丈夫李連杰以及小女兒Jada一起前往尼泊爾，拜見第12世金剛總持大司徒仁波切。相片一經流出，相隔兩年才再度現身公眾視野的利智，迅速成為大眾議論的焦點。

利智狀態重回昔日巔峰。（小紅書圖片）

從曝光的相片可見，利智狀態再次重回昔日巔峰，她留著一頭利落的短髮，氣色十分飽滿，臉上幾乎沒有皺紋的蹤跡。她身穿簡約黑色上衣、雙手合十，舉止十分虔誠。最令人驚喜的是，對比兩年前利智臉頰凹陷的模樣，如今她下巴線條圓潤豐滿，狀態極好。

利智狀態重回昔日巔峰。（小紅書圖片）

利智曾因內地出身常常遭到排擠

出身內地的利智1981年隨父移居香港，廣東話說得不甚流利。她在參選亞姐期間，被倪匡稱讚為「五十年難得一見的美女」，奪得冠軍後正式開始在香港演藝圈發展，但因內地出身的標籤，她常常在演藝圈遭到排擠與刁難，1992年淡出演藝圈。

利智樣貌出眾。（視頻截圖）

傳李連杰為幫利智償還債務簽下苛刻合約

李連杰和利智因合作《龍在天涯》結緣，二人於1999年在美國登記結婚，婚後育有兩個女兒。在1992年，利智因投資失利而欠下數額高達千萬美元的債務。有傳為幫利智渡過難關，李連杰毅然和向華強的電影公司簽下極其苛刻的合約，兩年內接拍六部電影，只為賺錢填補妻子的財務缺口。兩人婚後，李連杰更毫不猶豫將財政大權全部交到她手上。