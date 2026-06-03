38歲朱晨麗貼身打扮粉碎懷孕傳聞　認有圈外新歡：互相有好感

現年38歲的朱晨麗（朱朱）日前現身出席《24道採樣。耆談》放映會，她在節目中演繹前香港藝術中心監督團主席楊余夏卿女士陪伴母親面對阿茲海默症的感人歷程。不過，全場最吸睛的除了她的精湛演技，莫過於她當天的超貼身打扮。只見她身形纖瘦、狀態大勇，與早前被拍到的「圓潤孕味」判若兩人，直接粉碎了外界的懷孕猜測！



朱晨麗日前現身佛山，穿上寬鬆上衣及褲子打扮密實。（小紅書）

朱晨麗睇落發福不少，但因穿著鬆身衫被人誤會懷孕。（小紅書）

鬆身衫惹大肚誤會！朱晨麗無奈：下次不敢隨便穿

談到早前到內地出席活動時，因為穿著鬆身衫及平底鞋而被指「身形圓潤、孕味濃」一事，朱晨麗聞言哭笑不得，隨即大方澄清，她坦言自己的體重跟以往差不多，私底下其實一直都有積極Keep Fit與健身。

朱晨麗無奈表示：「下次出街不會再隨便著衫」。（官方圖片）

朱晨麗解釋當天只是穿著比較隨意，沒想到會被傳得這麼誇張，笑言下次出街會穿得比較收身，她也無奈地表示：「下次出街不會再隨便著衫，免得引起不必要的誤會。」

朱晨麗出席活動大方澄清懷孕傳聞，強調自己一直有健身。（官方圖片）

大方認愛圈外對象 堅守「以結婚為前提」

除了澄清懷孕烏龍，朱晨麗更在現場大方派發震撼彈，首度更新了自己的最新感情狀況！她坦言目前正與一位圈外人士低調了解中：「雙方互相對大家有好感，但暫時未拖手。」

朱晨麗坦言目前正與一位圈外人士互相了解中。（IG@rebecca_zhu）

對於這段萌芽中的新戀情，朱晨麗表現得相當認真與審慎。她直言自己每一次拍拖都是以結婚為目標，因此這次一定會徹底了解清楚，才會決定要不要邁出下一步。被問到有沒有把新對象帶給好姊妹陳煒（煒哥）或好友們「過目」幫忙把關？她則幽默笑言：「自己過目先。」

朱晨麗與陳煒（煒哥）是好姊妹。（香港01攝）

網民熱烈討論：紛紛催促盡快公開

回顧朱晨麗的感情路，她曾與何廣沛展開長達6年的地下情，惜於2023年宣告分手。其後外界盛傳她與百億富二代史昊洺關係親密，但朱晨麗本人曾鬆口承認與對方只「比正常朋友再親近一啲」，更表示不排除閃婚可能。

朱晨麗與何廣沛的緋聞傳足6年。(劇照)

如今新戀情與了解中的消息曝光後，隨即在各大社交平台上引發網民的熱烈討論，不少人紛紛留言送上祝福，不少人留言「朱朱終於搵到幸福」、「希望今次係真命天子」， 亦有網民直接催促她「幾時公開呀」。