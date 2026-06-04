46歲湯唯二胎近照曝光　孕肚凸起成焦點　無預警宣佈停收粉絲來信

46歲內地女星湯唯時隔12年懷孕，日前宣布懷上第二胎後，近日再度透過官方社群向粉絲報平安，同時宣布將暫停收取粉絲來信，引發外界關注。



湯唯團隊透過官方Instagram公開近況照片，並向粉絲發布公告表示，自從公開新的通訊地址後，收到了許多粉絲寄來的信件，對大家長期以來的支持與關心表達誠摯感謝。

湯唯（Instagram@tangweiteam_official）

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不過，團隊也透露，自即日起將暫時停止收取粉絲來信，待未來確定恢復時間後，會再另行通知。公告中表示：「造成不便深感抱歉，也請大家多多體諒。」

此外，團隊特別提醒粉絲不要寄送食品、貴重物品或容易損壞的物品，但明信片、信件及卡片等祝福仍隨時歡迎。

湯唯團隊透露，自即日起將暫時停止收取粉絲來信，待未來確定恢復時間後，會再另行通知。公告中表示：「造成不便深感抱歉，也請大家多多體諒。」（Instagram@tangweiteam_official）

隨公告曝光的照片中，湯唯身穿黑色服裝坐在長椅上，以扇子半遮臉望向鏡頭，俏皮眼神依舊迷人。值得注意的是，她的孕肚已相當明顯，凸起的D字曲線意外成為焦點，散發準媽媽幸福光彩。

今年4月，湯唯親自透過社交平台宣布懷上第二胎的喜訊，當時開心寫下：「有一件意想不到的大事發生了，我非常幸福。」更以「家裡即將多一匹小馬駒」形容新生命即將到來，引發大批粉絲湧入祝福。

現年47歲的湯唯，2014年因合作電影《晚秋》與韓國導演金泰勇結緣並步入婚姻，兩人於2016年迎來大女兒，如今再度迎接第二個孩子，家庭生活再添喜訊。

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