《慶餘年》田雨拒消費舊愛湯唯低調娶妻　50歲逆襲變「黃金配角」

大陸男星田雨今年邁入50歲，過去曾與女星湯唯有過一段為期3年的戀情，但他始終低調以對。



如今的他家庭美滿，擁有穩定婚姻與亮眼事業，近年更憑藉《慶餘年》等熱門作品，成為戲約不斷的「黃金配角」。

田雨（微博@演員田雨）

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田雨2004年與剛畢業的湯唯因合作電影《警花燕子》相識相戀，兩人並展開同居生活。然而，隨著湯唯接演李安執導的《色，戒》，也成為兩人關係的轉折點，儘管外界揣測不斷，兩人最終和平分手。

湯唯曾受訪感性表示：

田雨是一直以來對我最好的人。

而田雨則始終未多談舊情，以沉默展現對過去的尊重。田雨在2009年拍攝《石榴花開》與女星王玥相識並結婚，婚後兩人育有2個女兒，王玥淡出演藝圈專心照顧家庭。

田雨與王玥（微博@好多魚有魚好多）

田雨的演藝之路沉潛多時，直到2015年在喜劇電影《夏洛特煩惱》中飾演「王老師」一角，以鮮明形象讓觀眾留下深刻印象。真正讓他人氣翻轉關鍵，則是2019年播出的《慶餘年》。他飾演的王啟年原本設定簡單，但他主動為角色撰寫長達10頁的人物背景，讓這個「愛財又怕老婆」的小人物變得立體鮮活，播出後大受歡迎。

湯唯（劇照）

近年來，田雨戲約不斷，2023年一年內就有5部作品接連播出；2026年他再推新劇《好好的時光》與《冬去春來》，拍攝《冬去春來》期間，他甚至提早到片場協助搬運煤塊，只為讓畫面更具真實感，敬業態度備受劇組讚賞。

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