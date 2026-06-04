李婉華開Live為商天娥平反遭網民圍剿　杜挺豪親述曾激到娥姐走人

由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》，日前訪問楊思琦提及昔日拍劇疑遭欺凌，網民根據線索推測涉事劇集為2010年播出的TVB劇集《翻叮一族》，令同劇的商天娥（娥姐）、陳鍵鋒及夏雨等人被推上風口浪尖。隨後陳曼娜更公開點名商天娥為欺凌者之一，雖然敖嘉年表示不知情，但風波已一發不可收拾。



伍詠薇分享見證楊思琦被同劇演員欺負。（YouTube@@hkhoy）

伍詠薇與楊思琦。（《翻叮一族》截圖）

近日，更有網民翻出伍詠薇於2010年作客J2節目《My Name Is 邦》的片段，伍姑娘在片中聲淚俱下痛訴「驚到唔想返工」的欺凌遭遇，矛頭直指同一風波，連好友陳敏之都直言「聽到想過去打人」！

伍姑娘自爆揸住個頭係咁痛哭。（YouTube@HK E News）

2013年楊思琦、商天娥接受《May姐有請》的訪問片段亦「翻hit」。(影片截圖)

李婉華劉雅麗幫口護航 反遭網民出征揚言「Unsub」

另一邊廂，藝人李婉華與劉雅麗早前在直播中談及此事，因言論角度與大眾不同，隨即引來大批支持楊思琦的網民不滿，甚至揚言要取消訂閱李婉華的YouTube頻道。

商天娥(TVB)

李婉華隨後再開直播激動反擊，直言觀眾未拍過戲、不在現場，僅聽單方面之詞就過早下判斷，更疑似批評有YouTuber刻意帶風向。她指出電視台「工廠式」製作需要演員夠「醒目」（如熟劇本、就燈位），若有人準備不足影響進度，難免會招來冷言冷語，但是否算「欺凌」則屬主觀感受。

李婉華與劉雅麗早前搭伙何英偉講述拍戲被欺凌事件。（YouTube截圖）

談到風波核心人物商天娥，兩人均為其平反，李婉華表示：「當時我係新人，娥姐對我好好，仲做咗好朋友。」而劉雅麗就指娥姐性格爽直，說話只是比較直接。

李婉華表示娥姐對她好好，劉雅麗指娥姐性格爽直，說話比較直接。（YouTube截圖）

杜挺豪加碼分享：曾頻頻NG令娥姐拍枱走

李婉華日前再開直播，與林子博及杜挺豪分享電視圈職場生態。曾與商天娥合作過的男藝人杜挺豪也大方分享了自己的親身經歷。他透露當年在合作時，曾因為自己頻頻NG，導致商天娥極度不滿，甚至一度氣到「拍枱走人」。但杜挺豪也強調，事後兩人再見面時依然能正常相處，大家有說有笑。他同樣認為，工作上的摩擦究竟會不會構成欺凌，最終還是必須視乎當事人的主觀感受。

李婉華日前再開直播，與林子博及杜挺豪分享電視圈職場生態。（YouTube截圖）

不過相關言論未能平息爭議，反而被部分網民批評為變相替涉事者開脫。面對持續被網民炮轟「包庇」、「幫兇」，李婉華更情緒激動地表示：「而家欺凌呢個字好敏感……總之你話佢（傳聞欺凌者）冇嘢都唔得！而家就係逼你歸邊，個社會去到兩極化，連我哋睇唔到嘅嘢都俾人話包庇，睇唔到就等於呃人！」