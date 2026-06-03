梁嘉琪大爆TVB上位姐仔係雙面人　網民列嫌疑人名單視后中箭

由伍詠薇和李凱賢（Brian） 主持的HOY TV節目《九運會客室》最新一集（1日）邀請到梁嘉琪與簡慕華擔任嘉賓，大談2012年合作拍攝無綫劇集《金枝慾孽貳》時的幕後秘聞。梁嘉琪在節目中公開爆料，指當年曾遭某位上位「姐仔」作風霸道，隨即引發網民熱議。



梁嘉琪憶述片場被一名「姐仔」恰。（節目截圖）

《金枝慾孽貳》（2013）。（myTV SUPER）

梁嘉琪上節目大爆TVB姐仔黑幕

梁嘉琪在節目中回憶當年拍劇時資歷尚淺，在劇組面對一位「姐仔」女星時常感到壓力。她直言：「佢好鍾意指點我哋每一個人，命令我哋做咩，佢名氣高過我，不過佢年紀細過我哋，但佢成個『阿姐』咁樣」，而伍詠薇亦在旁插嘴表示：「總之招招積積咁啦！佢都係幾指指點點，原來佢對住我係一個面口，對住啲主角係一個面口，然後對住佢哋又唔知點、藐嘴藐舌。」

梁嘉琪表示當時伍詠薇為她抱不平。（節目截圖）

伍詠薇指「姐仔」是雙面人。（節目截圖）

伍詠薇霸氣出手保護後輩顯姊妹情

梁嘉琪更爆料指，該名女星連眾人吃飯時的座位都要刻意安排，表示：「佢可能唔想我哋同導演、主角一齊坐。」當時身為主角之一的伍詠薇看不過眼，主動上前拉走梁嘉琪，並對她說：「嘉琪，跟住我，坐我隔籬」。伍詠薇當時更向梁嘉琪詢問：「點解成日俾佢蝦㗎？」並霸氣直言：「我會保護你，你跟我尾。」此舉令梁嘉琪和簡慕華非常感動，亦因此奠定了她們至今不變的姊妹情。

伍詠薇霸氣出手保護後輩。（節目截圖）

網民列嫌疑名單視后龔嘉欣成焦點

節目播出後隨即引來網民熱烈討論，紛紛根據節目中的線索進行「緝兇」。網民翻查《金枝慾孽貳》的演員名單，指出當年名氣高過梁嘉琪、但年紀比她們小的上位女配角，嫌疑人包括葉翠翠及龔嘉欣等。其中，如今已貴為視后的龔嘉欣被網民視為最大嫌疑人，因為她當年正值無綫力捧，知名度高且年紀較輕，極為符合梁嘉琪所形容的條件，因而成為網民談論的焦點。

龔嘉欣《金枝慾孽貳》。（網上圖片）

《金枝慾孽貳》簡慕華飾演汀蘭。