商天娥涉欺凌楊思琦後首現身　神色緊張狂掃除口臭用品引熱議

早前楊思琦作客由伍詠薇與李凱賢主持的HOY節目《九運會客室》，在節目中伍姑娘大爆當年曾目睹楊思琦在拍劇時遭集體欺凌。據指，某位前輩在片場經常指桑罵槐，甚至對著空氣冷嘲熱諷大喊，更拉幫結派，帶頭孤立和排擠楊思琦。雖然兩人在節目中並未公開透露劇名與欺凌者身份，但網民已紛紛開始猜測誰是欺凌的前輩藝人。

伍詠薇爆料指楊思琦拍劇曾被集體欺凌，網民推斷是《翻叮一族》的劇中演員有份。

商天娥涉毒舌欺凌楊思琦

當年有份參演《翻叮一族》的陳曼娜，一度被外界列為嫌疑人之一。近日她現身澄清，堅決否認自己曾參與欺凌，更直接爆出商天娥以及另一位已淡出幕前的男藝人才是真正的「始作俑者」。不過，處於風口浪尖的商天娥至今仍未作出正面回應。商天娥曾公開談到自己「從小到大不善辭令，甚少跟人溝通，容易令人誤會」。然而細看過去十多年的新聞報導，與商天娥傳出過摩擦的藝人名單之長，在TVB歷史上堪稱罕見。

有指，商天娥脾氣向來暴躁，鄧萃雯則是愛安靜，有次商天娥在化妝間便說過不停，令鄧萃雯不滿；同時鄧萃雯被指拍攝《巾幗》時耍大牌，愛管事，總總不和原因令原班人馬的《巾幗》續集無法開拍。（《我和春天有個約會》擷圖）

商天娥化身「口腔除臭專家」狂掃除臭用品

日前，《東周刊》接獲讀者提供的提供的一輯相片，畫面主角正是捲入涉嫌欺凌楊思琦風波的商天娥。商天娥被拍到與一女性友人現身沙田商場，當時商天娥口罩遮面、神色緊繃，於一間個人護理產品店內化身「口腔除臭專家」狂掃各式消除口臭、對抗牙周病及清新口氣的口腔護理產品。網民見狀，紛紛將這一幕和她被指欺凌楊思琦的傳聞掛鉤，畫面極其有趣。