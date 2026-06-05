陳曉華回應將軍澳「鬧店狗主」事件　曾極度怕狗：要體諒唔養狗人

日前，Facebook 社群「將軍澳主場」流傳一則有關公眾衛生與寵物友善邊界的熱議事件。有街坊目擊一名男狗主攜同愛犬進入連鎖餐廳，因外賣進度及寵物進店問題與職員發生爭執，事件隨即引來大批網民炮轟，直指該狗主自私、罔顧他人感受。

「外賣未好」成導火線 經理禮貌勸阻遭要求退單

根據目擊網民於「將軍澳主場」的貼文透露，事發當時該名男狗主看見店內的點餐顯示板已顯示其外賣號碼，遂帶同愛犬入內準備取餐。然而，當他上前詢問時，卻發現外賣實際上尚未準備妥當。

此時，店內經理注意到有狗隻進入餐廳範圍，基於公共衛生法例及店內規定，便禮貌地建議該名狗主先在店外稍作等候。此舉隨即引起男狗主不滿，他當場情緒激動，並強烈要求退單。

一名身穿跑步裝束的男子帶同兩隻寵物犬進入麥當勞，寵物犬身上繫有狗繩，同時趴在地上，男狗主手握狗繩，確保愛犬不會突然跑走。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

事件曝光後，網民近乎一面倒譴責該名狗主，批評他缺乏公德心：「我自己都有養狗，都明白有人對狗隻毛有敏感，所以唔會咁做囉！」「唔該，唔好成日覺得自己嘅狗係最好、最得意啦，實有人鍾意㗎？」

陳曉華自爆曾極度怕狗 呼籲同路人：要體諒不養狗人士

前港姐冠軍陳曉華（Hera）今日出席《仁濟 x 淨錄慈善哥爾夫球賽》時，接受訪問被問及對這次「將軍澳狗主鬧店」事件的看法。本身同樣有飼養寵物的她，坦言雖然很多餐廳外面有位置可以坐，但遇到不准寵物入內的餐廳，作為狗主絕對應該遵守規則。

陳曉華直言：「我通常為咗照顧狗仔，我就會就咗隻狗仔先，邊度有得去我先會去嗰度。我自己平時會坐戶外多，因為戶外通常都冇問題，如果真係好似呢個情況餐廳唔入得狗，當然要跟返法例同規矩啦。」

對於有網民批評部分狗主總是強迫別人接受和喜歡自己的寵物，陳曉華笑言自己從小就很明白一個道理：「我細細個已經好明白，只要我隻狗開心就得㗎喇。所以如果人哋唔鍾意，或者大家唔鍾意，就千祈唔好接觸、唔好做朋友。因為我隻狗想見到我多過見其他人，最緊要大家高高興興，唔鍾意嘅就唔好見。」

昔日怕狗經歷 讓她更懂顧及他人感受

陳曉華更在訪問中自爆，自己以前其實非常怕狗，甚至驚恐到一個地步，需要爬上桌子避狗。直到後來自己從照顧幼犬開始，才慢慢克服恐懼。正因為有過這段經歷，她表示現在十分理解和體諒不養狗人士的感受：「我完全明白原來驚狗嘅人係咩心態，所以我會好顧及佢哋。特別係搭電梯嘅時候，有啲人真係好驚，我就會抱住隻狗或者控制住佢。因為驚狗嘅人其實唔知隻狗乖唔乖，所以我哋作為狗主一定要顧及咗人哋先。」

陳曉華透露，正因為自己過去有過很怕狗的經歷，反而讓她現在更能感同身受，懂得去顧及別人的感受。（葉志明攝）